¡Aún estás a tiempo! Teletón necesita de todos para alcanzar su meta

La Teletón 2025 entra en su recta final con el desafío de alcanzar la meta solidaria de G. 15.743.931.105. Hasta las 18:00 de este sábado, el tablero marcaba G. 9.568.511.210, una cifra alentadora pero todavía lejos del objetivo.

Con el lema “Orgullosamente solidarios”, la maratón, que arrancó anoche a las 21:00, convoca a todo el Paraguay a colaborar. Ya estamos entrando a las horas más decisivas de esta edición, que busca garantizar la continuidad de los servicios gratuitos.

Con esperanzas de cambiar vidas

Los fondos recaudados permitirán mantener en funcionamiento los centros de rehabilitación integral de la fundación, que atienden a más de 1.930 familias de los 17 departamentos del país y de la capital. Este año, Teletón incorporó la hidroterapia, una herramienta importante en el proceso de recuperación de niños y niñas con discapacidad motora.

Durante toda la jornada, Dragoncín, la querida mascota de Teletón, recorrió distintos puntos del país animando a todos a sumarse y a demostrar de que, juntos, todos somos más fuertes.

Cómo colaborar

Las opciones para donar son variadas y accesibles:

Canales digitales del Banco Itaú : a través de la app Itaú PY , Itaú Pagos o ingresando a www.itau.com.py .

Desde la web www.teleton.org.py o escaneando el código QR solidario .

En puntos de Bristol, Aquí Pago, Pago Express, Practipago, Infonet Cobranzas y Wepa.

Cada aporte, por pequeño que sea, representa un paso más hacia la meta.