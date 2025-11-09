Advertencia complica situación de juez de Paz acusado por supuesto prevaricato

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres advirtió al juez de Paz de Ybycuí Francisco Goiburú Martínez acusado por supuesto prevaricato y a los otros dos acusados de que deben prepararse para responder por otro delito.

Esta posibilidad está prevista en el artículo 400 del Código Procesal Penal (CPP), que faculta a los jueces a dar otra calificación jurídica distinta a la de la acusación.

Así las cosas, Goiburú, acusado por supuesto prevaricato, también deberá defenderse del presunto delito de extorsión, en grado de autoría.

A su vez, los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez por extorsión y prevaricato, en grado de instigación.

La acusación presentada por la fiscala de delitos económicos Natalia Cacavelos sostiene es que el magistrado habría incurrido en prevaricato al dar trámite a una acción civil pese a no estaban dadas las condiciones para ello.

Víctima relató “pecheo” y pago en el juzgado

En su declaración testifical, la víctima Rodolfo Vega, explicó en juicio que compró un camión al contado de Irineo Torres, pero que fue despojado del rodado tras una falsa demanda promovida por Julio Martínez Isasi, en noviembre de 2021.

Vega recordó que pidió asistencia al abogado Ernesto Garcete y con él acudió al juzgado de paz de Ybycuí.

El abogado se reunió con el magistrado, luego salió y le comunicó que “el juez necesita G. 1.500.000 para combustible y si estás de acuerdo, vamos a entrar junto a él”. Vega le entregó el dinero y Garcete volvió junto al magistrado.

“Al salir del despacho, yo le di el millón y medio que pidió a mi abogado y él volvió a entrar al despacho. Al salir, me dijo ”ya está solucionado”.

Acto seguido, Garcete le pidió a Vega que ingresara con él al despacho y una vez frente al juez, el testigo relató que Goiburú le dijo lo siguiente: “¿Te explicó tu abogado cómo es el tema? Bueno, este ya es para el combustible. Hablá ahí con él (con el abogado) y en dos días te devolvemos tu camión”.

Vega reveló que, hasta ahora no pudo recuperar el camión, que había comprado con un premio que ganó.

Actualmente, Goiburú sigue en funciones.