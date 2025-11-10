Corte confirmó en sus cargos a reconocidos magistrados

La nómina de magistrados confirmados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encabezan los jueces de Garantías de la Capital Cynthia Lovera y Raúl Florentín Cueto; y el juez itinerante de la Capital Yoan Paul López Samudio, de desempeño destacado en sus respectivas funciones.

En la circunscripción de la Capital también confirmaron a los camaristas Geraldine Cases Monges, miembro del Tribunal de Apelación en lo Laboral 1ª Sala; Enrique Mercado Rotela y Osvaldo Enrique González Ferreira, en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial 6ª Sala; y Lourdes Peña, jueza de Liquidación y Sentencia.

Central y Alto Paraná

En Central el pleno de la máxima instancia judicial confirmó a Yngrid Yambay Jacquet como jueza de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de San Lorenzo; y a Dina Marchuk Santacruz, jueza Penal de Liquidación y Sentencia de Luque.

Entre las confirmaciones en las circunscripciones del interior del país resaltan las del Alto Paraná, donde la Corte Suprema de Justicia ratificó a los magistrados Roberto Macoritto Caje, Graciela Ortiz de Villalba, Jorgelina Melgarejo Vera, Serafín González, Vitalia Duarte, Carmen Barrios y Flavia Recalde, como jueces en lo Penal y miembros de los Tribunales de Apelación.

El acto de juramento de los magistrados confirmados y designados en los distintos cargos se llevará a cabo hoy (12:00) en el salón auditorio “Serafina Dávalos”, ubicado en el Palacio de Justicia de Asunción, de acuerdo con lo dispuesto por los ministros del máximo tribunal.