“Pasarela Jesuítica”: desfile de moda dedicado a la identidad y cultura en Itapúa.

Durante una conferencia de prensa en la Gobernación de Itapúa, se presentó la actividad a desarrollarse el próximo domingo 16 de noviembre desde las 19:00. Se trata de la “Pasarela Jesuítica”, un desfile de modas a ser desarrollado en el interior de la Misión Jesuítica Guaraní de Jesús de Tavarangüé.

El evento constituye una oportunidad ideal para los amantes del turismo interno y de la moda, para aprovechar una escapada de fin de semana por el séptimo departamento.

Se espera la presentación de la única tienda dedicada exclusivamente a la artesanía guaraní y tradicional, Tekove. Además, participarán los diseños de la colección “Raíces, Moda y Patrimonio”, de la carrera de desfile de modas de la UNAE, como también una selección de artistas de la Cámara Paraguaya de Diseño e Innovación.

La “Pasarela Jesuítica” promete rendir un homenaje a la identidad de la región, a través de la moda y las tendencias, destacaron los organizadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La actividad será desarrollada en el marco del Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebra el 16 de noviembre para conmemorar la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptada por la UNESCO en 1972. El objetivo de esta fecha es concienciar sobre la importancia de proteger y conservar los bienes naturales y culturales que pertenecen a la humanidad para las generaciones futuras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El Príncipe Alberto II de Mónaco visitó las Misiones Jesuíticas en Itapúa

Detalles del evento

Las entradas se limitarán hasta alcanzar los 200 lugares, debido a criterios de preservación de la Misión Jesuítica. Las reservas se realizan al número 0993559815 y tienen el costo del acceso habitual al lugar turístico, que sería de G. 25.000 para connacionales y G. 40.000 para extranjeros.

La inscripción para la reserva estará habilitada hasta el viernes 14 y los pagos pueden realizarse a través de transferencias a la cuenta habilitada del Consejo Departamental de Turismo.

El código de vestimenta del desfile será con tonos tierra. Los organizadores recomiendan usar calzado cómodo y cerrado para recorrer los senderos del lugar. Además, se pide evitar zapatos abiertos o de tacón.

Lea más: Preparan competencia de ciclismo en la Costanera de Encarnación

Misión Jesuítica Guaraní de Jesús

La misión se encuentra ubicada a unos 45 kilómetros de la capital departamental, Encarnación, en el distrito de Jesús de Tavarangüé. Dista a 12 kilómetros de la de Trinidad. Fue fundada en 1685 y es de las mejor conservadas de la región.

Las visitas diurnas están disponibles de lunes a domingo, de 07:00 a 18:30, con una duración de 40 minutos de recorrido. El recorrido nocturno está habilitado desde las 19:00, con la posibilidad de presenciar el espectáculo de Videomapping 3D.

Las entradas se cobran exceptuando a niños menores de 12 años. La misma entrada tiene validez durante 72 horas, para ingresar con el mismo ticket a las otras dos Misiones Jesuíticas Guaraní del departamento (San Cosme y Damián-Trinidad).