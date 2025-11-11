Coronel Oviedo: incautan cocaína tipo crack y marihuana envasada al vacío en una vivienda del barrio San Isidro

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:00 de este martes 11 de noviembre de 2025, en una vivienda ubicada sobre una calle sin nombre del barrio San Isidro asentamiento 8 de Diciembre del distrito de Coronel Oviedo. El operativo tuvo acompañamiento del Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal interina Gloria Rojas, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Lea más: Tras persecución, se incautan de más de una tonelada de marihuana en Caaguazú

Durante el allanamiento, los agentes hallaron 18,9 gramos de supuesta cocaína tipo crack, distribuidos en tres porciones, lo que, una vez fraccionado, equivaldría a unas 60 dosis aproximadamente. Asimismo, se encontró un paquete de supuesta marihuana envasado al vacío con un peso de 968 gramos, lo que equivaldría a 968 dosis listas para la venta.

Además de las drogas, fueron incautados G. 418.000 en efectivo de distintas denominaciones, una balanza de precisión, documentos varios y un teléfono celular, todos elementos que refuerzan las sospechas de que el lugar era utilizado para el microtráfico de drogas en la zona.

Lea más: Incautan camión con más de 4.000 kilos de marihuana ocultos en doble fondo

El principal sospechoso fue identificado como Nicolás Duarte de Souza (23), paraguayo, soltero, quien no se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento. La Fiscalía dispuso la orden de detención del mismo y prosiguen las tareas de inteligencia para su ubicación y captura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El operativo forma parte del plan SUMAR, que busca desarticular puntos de distribución de drogas en el departamento de Caaguazú, mediante acciones conjuntas de inteligencia, allanamientos y detenciones en zonas consideradas críticas por la venta al menudeo.