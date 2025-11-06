Persecución e incautan más de una tonelada de marihuana en Caaguazú

El procedimiento se realizó cerca de las 22:30, luego de que los agentes antidrogas recibieran información sobre el traslado de un cargamento de marihuana prensada a bordo de una camioneta. Al llegar al sitio, el vehículo intentó darse a la fuga, pero terminó chocando contra el portón de una estancia denominada Palomares, momento en que el conductor descendió y escapó en la oscuridad de la zona rural.

En el lugar fue incautada una camioneta Toyota Hilux color plata, con chapa N° AAJT763, que contenía 104 paquetes de marihuana prensada con un peso total de 1.035,6 kilos. Las evidencias fueron trasladadas hasta la sede de la Comisaría 22ª 1º de Marzo de Coronel Oviedo, donde esta mañana se realizó el procedimiento de pesaje y verificación.

Se estima que la droga tenía como destino Brasil y que su precio a destino estaba valuado en alrededor de G. 1.500.000 por kilo, lo que se estima que la pérdida total para los narcotraficantes asciende a unos G. 1.500 millones.

La agente fiscal Gloria Rojas, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Caaguazú, intervino en el caso y dispuso la continuidad de las investigaciones para identificar y capturar al responsable del cargamento.

