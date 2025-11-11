Nacionales
11 de noviembre de 2025 - 16:12

Fuerte estallido causó susto en microcentro de Asunción

Sitio donde estaba trabajando el funcionario de la Essap e hizo conexión con los cables eléctricos subterráneos.

En horas de la tarde, una fuerte explosión desató el miedo entre las personas que estaban dentro del local gastronómico del microcentro de Asunción y los que pasaban cerca de él. Todo fue causado por operarios de la Essap que por accidente golpearon una conexión eléctrica subterránea.

Por ABC Color

En la tarde de este martes una fuerte explosión generó un gran susto en un conocido local gastronómico ubicado en la esquina de las calles Estrella y Alberdi, Asunción.

Aunque en principio corrió la noticia de que el estallido pudo haberse registrado en el local citado, minutos después se descartó esa posibilidad. Se trató de un accidente cuando operarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) tocaron sin querer una conexión subterránea de la Administración Nacional de Electricidad, causando un corto circuito.

Luego de socorrer al funcionario de la empresa estatal, los bomberos confirmaron que se encontraba fuera de peligro y los trabajos para reponer el servicio de agua continuaron.