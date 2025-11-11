Fuerte estallido causó susto en microcentro de Asunción

En la tarde de este martes una fuerte explosión generó un gran susto en un conocido local gastronómico ubicado en la esquina de las calles Estrella y Alberdi, Asunción.

Aunque en principio corrió la noticia de que el estallido pudo haberse registrado en el local citado, minutos después se descartó esa posibilidad. Se trató de un accidente cuando operarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) tocaron sin querer una conexión subterránea de la Administración Nacional de Electricidad, causando un corto circuito.

Luego de socorrer al funcionario de la empresa estatal, los bomberos confirmaron que se encontraba fuera de peligro y los trabajos para reponer el servicio de agua continuaron.