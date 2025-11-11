Pavo Real Py: extinguen causa contra doleiro, pero mantienen medidas sobre sus bienes

El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal decretó la extinción de la acción penal contra el doleiro Óscar Daniel Cabreira Pinazo y por ende, lo sobreseyó definitivamente en el caso Pavo Real Py II, en el que era investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Fue a través a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 387.

En ese mismo sentido, Legal también levantó y dejó sin efecto los embargos ejecutivos ordenados sobre un total de 8 bienes inmuebles, que fueron ofrecidos en garantía de sometimiento al proceso penal de Cabreira Pinazo, cuando se le otorgó el arresto domiciliario.

Sin embargo, el magistrado dispuso que se mantengan las medidas de inhibición general de enajenar y gravar bienes, además del embargo y bloqueo de todos los bienes o dinero depositados en bancos, financieras y cooperativas a nombre de Óscar Daniel Cabreira Pinazo y sobre la firma “Pazo Porã SA”, con RUC N° 0111591-4.

Cabreira Pinazo estaba siendo investigado en la causa principal de Pavo Real PY II, por presunto lavado de dinero cometido en favor del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Además, de estar sindicado como principal colaborador del encausado Alexandre Rodrigues Gomes, para el tráfico internacional de drogas.

De hecho, por su presunta participación en la coordinación para el narcotráfico con organizaciones criminales, es que la fiscalía lo imputó y cuando allanó su domicilio en Pedro Juan Caballero, el 7 de agosto pasado, el mismo se autoeliminó.

Vínculos dentre Cabreira y Santoro

Conversaciones obtenidas de la plataforma de mensajería encriptada “SKY ECC”, intervenida en 2021 por la Policía de Francia, revelaron cómo funcionaban las redes criminales internacionales. Entre ellas, las investigadas en “A Ultranza Py”, por la estructura supuestamente liderada por el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, y “Pavo Real Py II”, por Alexandre Rodrigues Gomes.

A través de los chats obtenidos, la Fiscalía identificó el pin “R8QU8F” en SKY ECC, perteneciente al fallecido Óscar Cabreira, quien interactuaba bajo el alias de “SIMBA”, como presunto operador financiero de Alexandre Rodrigues; también, el pin “7FE8K2” ligado a Federico Santoro, alias “CAPITÁN”, ligado a Marset.

Los datos del Ministerio Público indican que Óscar Cabreira y Federico Santoro habrían coincidido en actividades entre el 2019 y 2021. Y a pesar de responder a distintos “patrones” o “clientes”, tenían igual jerarquía operativa horizontal.

Ambosoperaban de la misma manera, coordinando sus actividades por “SKY ECC”, además del sistema de “token”, representado por billetes en distintas denominaciones, que consistía en el envío de un código de seguridad representativo del monto de dinero a cobrar como pago por la droga remesada al exterior.

Lalo Gomes gestionó viaje a Bolivia

A través de datos extraídos de celulares, tanto del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, como de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y Óscar Cabreira, la Fiscalía corroboró que los tres estuvieron involucrados en la planificación y pago de un vuelo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en febrero de 2020.

La información obtenida da cuenta de que a entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, Alexandre Rodrigues pidió ayuda -vía WhastApp- a su padre, Eulalio Gomes, para presupuestar y gestionar el viaje a Bolivia, con un piloto conocido, al que se refiere como “Comandante Sotelo”, también por la misma plataforma de mensajería.

El 7 de febrero de 2020, a pedido del “Comandante Sotelo”, Lalo Gomes le pidió a su hijo Alexandre Rodrigues la lista de pasajeros Bolivia. Por su parte, el último se contactó vía SKY ECC, con el alias “BURBERRY” y el pin “LQEJGF”, con otro usuario que usaba el pin “R8QU8F” y el alias “SIMBA”, perteneciente a Óscar Cabreira.

Así, Cabreira le envió la lista de pasajeros: “Alexandre Rodrigues Gomes 6.518.333”, “Óscar Daniel Cabreira Pinazo 3.495.217”, “Ivanor Dametto 3.645.570” y “Luiz Cleversom Bertelli 4.730.712”. Sobre los dos últimos, se presume que también son nacotraficantes.

“Doleiro” realizó el pago del vuelo

Lalo Gomes informó a Sotelo, el día del vuelo, que “la gente ya está en Asunción”. También, le elevó la consulta sobre si “el pago te lleva ahí?”, en referencia al Hangar DECSA.

El día del vuelo, de acuerdo con los datos que se exponen en la referida imputación, se pudo detectar en las conversaciones que mantuvo Óscar Cabreira en la plataforma SKY ECC, que el pago efectivamente se concretó antes del despegue y fue realizado por él mismo. Fueron US$ 9.000 en efectivo, según se observan en los chats.

Durante el vuelo, además, Óscar Cabreira habría sido quien coordinó encuentros con personas, presuntamente integrantes de organizaciones criminales, del vecino país, algunas de ellas incluso conocidas del propio Cabreira. Esto, según suponen desde la Fiscalía, por la familiaridad de trato.

Así también, los registros migratorios obtenidos por la Fiscalía de la Dirección Nacional de Migraciones, el 12 de noviembre de 2024, confirman que Alexandre Rodrigues Gomes y Óscar Cabreira Pinazo, efectivamente viajaron con destino a Bolivia el 10 de febrero de 2020 a las 9:00 y retornaron a Paraguay el 11 de febrero de 2020, a las 23:25.