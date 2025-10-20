Respondían a patrones distintos, pero trabajaban juntos para envíos de dinero

Conversaciones obtenidas de la plataforma de mensajería encriptada “SKY ECC”, intervenida en 2021 por la Policía de Francia, revelaron el funcionamiento de varias redes criminales internacionales. Entre ellas, las investigadas en “A Ultranza Py”, por la estructura supuestamente liderada por el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, y “Pavo Real Py II”, por Alexandre Rodrigues Gomes.

A través de los chats obtenidos, la Fiscalía identificó el pin “R8QU8F” en SKY ECC, perteneciente al fallecido Óscar Cabreira, quien interactuaba bajo el alias de “SIMBA”, como presunto operador financiero de Alexandre Rodrigues; también, el pin “7FE8K2” ligado a Federico Santoro, alias “CAPITÁN”, ligado a Marset.

Los datos del Ministerio Público indican que Óscar Cabreira y Federico Santoro habrían coincidido en actividades entre el 2019 y 2021. Y a pesar de responder a distintos “patrones” o “clientes”, tenían igual jerarquía operativa horizontal.

Ambos tenían el mismo modus operandi, empleando “SKY ECC” y el sistema de “token”, representado por billetes en distintas denominaciones, implicaba el envío de un código de seguridad representativo del monto de dinero a ser recibido como pago por sustancias remesadas al exterior.

Además, los chats expuesto en la imputación a Cabreira revelaron que Cabreira y Santoro colaboraron entre sí para cumplir con las exigencias de sus respectivos patrones y también, en conjunto con operadores de otros países, bajo el sistema “hawala”, consistente en el intercambio de divisas, sin cambio de moneda, sin recurrir a entes bancarios, solo con un emisor, un receptor y dos personas como intermediarias, basados en la confianza, para no dejar rastros del dinero que alcanzaba el millón de dólares.