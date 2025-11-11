Presentan Plan Verano que invita a disfrutar de los atractivos y de la cultura de Cordillera

“La idea es que quienes nos visiten disfruten de los paisajes, la historia y la cultura de Cordillera, con la seguridad de que contamos con un equipo que trabaja para garantizar una experiencia memorable”, expresó el Gobernador Denis Lichi (ANR) durante su discurso.
Por su parte, el Director de Prevención y Seguridad, Hugo Díaz , resaltó la implementación de operativos especiales de seguridad y asistencia al turista que se desplegarán en los puntos estratégicos del departamento durante toda la temporada.
El plan contempla, además, la coordinación con la Secretaría de Turismo, encargada de acompañar y asesorar a municipios y emprendedores locales, promoviendo actividades culturales, recorridos turísticos y eventos que destaquen la identidad y tradiciones de Cordillera. Las autoridades también hicieron hincapié en la importancia de involucrar más a la comunidad local, incentivando a la participación de artesanos, guías turísticos y emprendedores.
Del evento también participaron intendentes y concejales municipales de distintas localidades, junto a invitados especiales vinculados al turismo, la cultura y la seguridad pública.
Importancia de articular esfuerzos
Durante el acto, las autoridades coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre las distintas instituciones para ofrecer una temporada de verano segura, ordenada y atractiva para los visitantes. En este sentido, el Plan Turístico Departamental se centrará en tres ejes principales: la promoción de la cultura local, la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento del turismo sostenible.
Con esta iniciativa, el departamento busca no solo atraer a turistas nacionales y extranjeros, sino también generar oportunidades económicas para los pobladores, resaltando a Cordillera como un destino que cuenta con belleza natural, cultura y seguridad, garantizando así una experiencia completa y enriquecedora para todos los visitantes.
