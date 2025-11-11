Realizan pruebas de carga de buses eléctricos

En la mañana de este martes se llevaron a cabo los procesos de prueba de una de las Estaciones de Carga de Buses eléctricos, el cual está ubicada en la zona de las Oficinas del Gobierno.

En cuanto al sistema de carga eléctrica, utiliza dos cargadores conectados al mismo bus simultáneamente, lo que permite cargar las baterías en solo 15 minutos, optimizando el tiempo y la eficiencia de la operación.

Estos buses eléctricos, donados por Taiwán, ya se pusieron en funcionamiento de forma experimental durante los juegos Asu2025.

Las unidades están equipadas con aire acondicionado, rampa de acceso, espacio para sillas de ruedas con asientos rebatibles y cargadores USB. Además, cuentan con un avanzado sistema de seguridad, que incluye un DVR con nueve cámaras de vigilancia y un sistema AVM con cuatro cámaras de detección.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, adjudicó al Consorcio Arapoti, conformado por las empresas Ñanduti S.A.y Automotores Guaraní S.R.L., la operación de 30 buses eléctricos que conectarán los tramos Asunción–San Lorenzo y Asunción–Luque, recorriendo ejes estratégicos del área metropolitana.

