Realizan pruebas de carga de buses eléctricos

En la mañana de este martes se llevaron a cabo los procesos de prueba de una de las Estaciones de Carga de Buses eléctricos, el cual está ubicada en la zona de las Oficinas del Gobierno.
En cuanto al sistema de carga eléctrica, utiliza dos cargadores conectados al mismo bus simultáneamente, lo que permite cargar las baterías en solo 15 minutos, optimizando el tiempo y la eficiencia de la operación.
Estos buses eléctricos, donados por Taiwán, ya se pusieron en funcionamiento de forma experimental durante los juegos Asu2025.
Las unidades están equipadas con aire acondicionado, rampa de acceso, espacio para sillas de ruedas con asientos rebatibles y cargadores USB. Además, cuentan con un avanzado sistema de seguridad, que incluye un DVR con nueve cámaras de vigilancia y un sistema AVM con cuatro cámaras de detección.
Lea más: MOPC adjudicó la operación de los buses eléctricos
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, adjudicó al Consorcio Arapoti, conformado por las empresas Ñanduti S.A.y Automotores Guaraní S.R.L., la operación de 30 buses eléctricos que conectarán los tramos Asunción–San Lorenzo y Asunción–Luque, recorriendo ejes estratégicos del área metropolitana.
Recorridos y líneas troncales de las tres líneas
- Línea E1: Unirá San Lorenzo (ex predio de Talleres del MOPC) y Asunción (ex Puerto de Asunción - Oficinas de Gobierno), recorriendo el corredor de la ruta PY02, Mariscal Estigarribia - Avda. Eusebio Ayala.
- Línea E2: Circulará por la ruta D027 - Avda. Mariscal López con cabeceras también en San Lorenzo y Asunción.
- Línea E3: Conectará Asunción (ex Puerto de Asunción - Oficinas de Gobierno) y Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi), circulando por la ruta D025 - Avda. Aviadores del Chaco - Avda. Mariscal López.