CSJ confirma nuevo juicio a hermano de “Chicharõ” por presunto lavado de dinero narco

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Denilso Sánchez Garcete, hermano del asesinado Carlos “Chicharõ” Sánchez, y dejó firme el Acuerdo y Sentencia N° 73 del 31 de julio de 2025 dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Segunda Sala de la Capital.

El tribunal de alzada hizo lugar al recurso planteado por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, anuló en todas sus partes la Sentencia Definitiva N° 538 del 17 de diciembre de 2024 y dispuso el reenvío de la causa para que otro Tribunal de Sentencia realice un nuevo juicio para Sánchez Garcete, acusado de supuesta asociación criminal y lavado de dinero del narcotráfico.

Según el Acuerdo y Sentencia N° 584 de fecha 11 de noviembre de 2025, dictado por la Sala Penal del máximo tribunal integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera; concluyó que la resolución impugnada por la defensa no pone fin al procedimiento, en razón de que la reposición del juicio por otro tribunal (reenvío) permite la prosecución de la causa.

“Entonces, no queda otra alternativa más que declarar la inadmisibilidad del recurso, ergo el análisis de los demás requisitos formales deviene inoficioso”, resalta parte de la resolución de la máxima instancia judicial que confirma el nuevo juicio oral al hermano de “Chicharõ”.

Hermano de “Chicharõ”, sobreseído en primer juicio

En el primer juicio, que finalizó el 17 de diciembre de 2024, un Tribunal de Sentencia dio por probado el lavado de dinero fruto del narcotráfico, atribuido por el fiscal anticorrupción Luis Piñánez a Denilso Sánchez Garcete , exintendente de Capitán Bado (ANR) y hermano del Carlos “Chicharõ” Sánchez, supuesto traficante de drogas asesinado el 7 de agosto de 2021 en Pedro Juan Caballero.

Para los jueces Inés Galarza (presidenta del tribunal), Pablino Barreto y Juan Dávalos, el Ministerio Público demostró que Denilso Sánchez compró 17 acciones en la empresa “Lilian Mercedes SA”, constituyó la sociedad “Norte Porã SA” por G. 4.500 millones; y adquirió dos vehículos: una Daihatsu Terios (2011) y una camioneta Toyota Fortuner (2012), con dinero fruto del narcotráfico, ya que el mismo no tenía la capacidad económica para realizar dichas inversiones y compras.

Sin embargo, según lo probado en el juicio oral por parte del fiscal Luis Piñánez, los hechos ocurrieron entre los años 2011 y 2012, por lo que operó la prescripción de la causa por el doble del plazo (10 años), en atención a que el delito de lavado de dinero tiene una expectativa pena de hasta 5 años de cárcel.

De este modo, el Tribunal de Sentencia ordenó el sobreseimiento definitivo del procesado de la presente causa penal y, en consecuencia, dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares de carácter personal que estaba cumpliendo Sánchez Garcete, quien al inicio del proceso estuvo seis meses con prisión preventiva.

Comiso de bienes del hermano de Chicharõ

Si bien el Tribunal de Sentencia dispuso el sobreseimiento definitivo de Denilso Sánchez Garcete, hermano de Carlos “Chicharõ” Sánchez, porque la presente causa prescribió, ordenó el comiso de los bienes adquiridos con el dinero proveniente del narcotráfico.

Sobre este punto el juez Pablino Barreto puntualizó que para la comisión de bienes no opera la prescripción de la causa; y que se tiene en cuenta que los mismos fueron adquiridos con dinero proveniente del tráfico de drogas, tal como quedó probado en el juicio oral que se inició en agosto de este año.

En sus alegatos finales el fiscal anticorrupción Luis Piñánez había solicitado una condena de 3 años y seis meses para Denilso Sánchez Garcete, además del comiso de sus bienes por un valor de G 2.570.549.000, con el argumento que tanto las acciones como los bienes fueron adquiridos con dinero fruto del narcotráfico.

Por su parte el defensor público Carlos Arce Letelier, quien presentó dos veces sus alegatos finales porque la primera presentación fue interrumpida por una amenaza de bomba en el Palacio de Justicia de Asunción ; había planteado el incidente de prescripción de la acción y cuestionó la investigación del Ministerio Público en la causa.

Lavado de dinero del narcotráfico

De acuerdo con la acusación fiscal, Denilso Sánchez Garcete ocultó el dinero proveniente del narcotráfico, actividad desarrollada por su hermano Carlos Rubén Sánchez Garcete, quien fue condenado por las autoridades de Brasil.

Para el Tribunal de Sentencia quedó probado que de dicho ocultamiento o disimulación de activos de origen ilícito fueron ingresados al sistema financiero legal paraguayo a través de la compra de inmuebles, vehículos, suscripción e integración de capital en empresas fantasmas, operaciones realizadas en casas de cambios, haciéndolos visibles y simulando un origen lícito.

Estas compras de inmuebles y vehículos, así como las inversiones realizadas durante la constitución e integración de capital social de las firmas “Lilian Mercedes SA” y “Norte Porã SA” provienen de actividades ilícitas basadas en el narcotráfico.

El fiscal Luis Piñánez afirmó en sus alegatos conclusivos que Sánchez Garcete también lavó dinero mediante operaciones realizadas en las casas de cambio. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia concluyó que la Fiscalía no probó la comisión del delito a través de dicha actividad comercial.

Además del fallecido Carlos Sánchez y Denilso, la también acusó al abogado Ardonio Sánchez Garcete, hermano de los dos primeros, quien se encuentra prófugo desde diciembre de 2022.