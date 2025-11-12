“Está fundida”: crítica situación financiera en Asunción por vencimiento de bonos

La Municipalidad de Asunción arrastra una situación financiera crítica debido a la acumulación de deudas millonarias, principalmente generadas por intereses vencidos de sus distintas emisiones de bonos para obras, muchas de las cuales no fueron ejecutadas. La pésima gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) dejó una abultada deuda de G. 50.334 millones en intereses vencidos.

Este monto incluye dos cuotas de intereses de los bonos G8 por un total de G. 30.246 millones que vencieron antes de su renuncia, y otras dos cuotas por más de G. 20.000 millones que vencieron durante el periodo de intervención, liderado por Carlos Pereira, quien había admitido la falta de liquidez para honrar estos pagos.

Lea más: Buscan tapar “agujero” que dejó Nenecho por intereses vencidos de los bonos

La situación se agrava con los nuevos vencimientos que se registran en el último bimestre del año. Entre noviembre y diciembre, la comuna enfrenta obligaciones que superan los G. 30.000 millones.

Este mes vence otra cuota de intereses de los bonos G8 serie 1 por G. 15.123 millones y, en diciembre, vence la cuota de la serie 2 de la misma emisión por G. 15.206 millones. Encima, de estos bonos que eran para obras, G. 512.000 millones fueron desviados a gastos corrientes y de las 8 cuencas de desagüe pluvial prometidas, solo 4 comenzaron y ninguna se terminó aún.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Proyecciones alarmantes a largo plazo

La pesada carga financiera se extiende por los próximos años. El siguiente vencimiento es el 14 de enero, con otros G. 16.335 millones en intereses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La proyección de la deuda de intereses es alarmante: en 2026, la Municipalidad deberá hacer frente a pagos por G. 130.203 millones, lo que equivale a unos US$ 18,6 millones.

La situación empeora significativamente a partir de 2027, cuando comienzan a sumarse las cuotas por capital. Solo en ese año, la Municipalidad de Asunción deberá pagar casi US$ 20,3 millones. Los vencimientos llegan hasta el año 2035, totalizando pagos por casi US$ 240 millones, contando desde 2025.

La Municipalidad de Asunción “está fundida”

Para el concejal Álvaro Grau (PPQ), esta situación es prueba de que la Municipalidad “está en ruinas” y ya no tiene los recursos para pagar ni siquiera los intereses. A pesar de que la nueva administración del intendente Luis Bello (ANR-HC), lleva al frente de la comuna dos meses, Grau asegura que no ha habido ningún cambio.

Lea más: Luis Bello mantiene el mismo rumbo financiero de Nenecho, reclaman

En la sesión de la Junta Municipal de esta mañana, el concejal criticó duramente la inacción: “Este modelo de gestión iba a quebrar la Municipalidad, y hoy está fundida. Seguimos en la misma línea, no hay ningún tipo de indicio de recorte financiero o de austeridad que se pueda empezar a manejar, que pueda decirnos, cómo se va salir de este agujero financiero”, sostuvo Grau.

El concejal agregó que la falta de pago no solo mantiene la deuda, sino que la incrementa: “Seguimos teniendo el mismo presupuesto abultado en recursos humanos, vemos que las deudas siguen creciendo porque este atraso en el pago de los intereses o este incumplimiento, lo que va a hacer es generar más intereses para la Municipalidad de Asunción, para todos los asuncenos”.

Finalmente, alertó sobre las consecuencias legales y operativas: “Preocupa, preocupa mucho, porque evidentemente acá se viene una catarata de demandas contra la Municipalidad de Asunción, por todos estos incumplimientos que ya están vencidos y los que se van a seguir sumando, porque también tenemos todas las obras paralizadas, todas las constructoras reclamando pagos. Así suma y siguen”.