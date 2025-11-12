Exitosa cirugía: extirpan tumor de 8 kilos a una joven en Concepción

Un equipo médico del Hospital Regional de Concepción logró extirpar un tumor de aproximadamente 8 kilos a una joven de 27 años, en una cirugía de alta complejidad que se desarrolló con éxito y sin complicaciones.

El procedimiento, enmarcado dentro del protocolo de ovario, consistió en una anexohisterectomía total, intervención en la que se extirpan el útero junto con los ovarios y las trompas de Falopio. Durante la operación, también se tomaron múltiples muestras para biopsia con el fin de determinar la naturaleza del tumor.

La paciente fue trasladada posteriormente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para observación y control, y actualmente se encuentra en proceso de recuperación en el servicio de cirugía del hospital.

Equipo quirúrgico

El equipo quirúrgico estuvo integrado por el Dr. Carlos Fabián Jara, cirujano general y oncológico; el Dr. Diego Romero, cirujano de trauma; la interna médica Vanessa Lima; los anestesiólogos Dr. Jorge Duarte y Dra. Emilce Vera; y el personal de enfermería Lic. Derlis Leguizamón y Lic. Shirley Villalba.

Procedimientos de alta complejidad

Desde la I Región Sanitaria, destacaron que este tipo de procedimientos de alta complejidad ya se realizan de manera regular en el Hospital Regional de Concepción, lo que evidencia el avance en la capacidad técnica y profesional del centro médico.

“Este tipo de cirugías demuestran el compromiso del personal de salud con la atención integral y de calidad para los pacientes del norte del país”, señalaron desde la institución.