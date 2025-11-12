Investigan a directora que habría encubierto a docente imputado por abuso de una niña en Villarrica

La detención del docente imputado por el supuesto abuso sexual de una niña de 11 años en Villarrica abrió una nueva línea de investigación. El Ministerio Público analizará ahora la presunta responsabilidad penal de la directora de la institución educativa donde trabajaba el procesado, quien sería su pareja sentimental y habría contribuido a mantenerlo oculto durante varios meses.

La fiscal del caso, Gladys Jiménez, confirmó que la directora podría ser procesada por el delito de frustración de la persecución y ejecución penal, tipificado en el artículo 292 del Código Penal Paraguayo, debido a su presunto rol en el encubrimiento del prófugo.

El procedimiento fue realizado tras un trabajo de inteligencia encabezado por el Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Guairá. El docente, declarado en rebeldía desde hace meses, fue encontrado escondido en la cocina de una vivienda ubicada en Villarrica.

Según detalló la fiscal Jiménez, al ser detenido, el acusado intentó desviar la atención afirmando que se encontraba temporalmente en la casa de un conocido. Sin embargo, el personal policial corroboró que el inmueble pertenecía a la directora de la institución.

“Posteriormente, un joven que se encontraba en el lugar confirmó que la casa pertenecía a su madre, quien resultó ser la directora. Eso nos dio la certeza de que ella estaba al tanto de la presencia del docente y de que lo estaba ocultando”, sostuvo la representante del Ministerio Público.

La fiscal aclaró que, aunque aún no se ha formalizado una denuncia contra la directora, ella misma promoverá la investigación de oficio si las personas afectadas no lo hacen.

“Es un hecho que debe ser indagado. Si no se presenta una denuncia formal, yo misma solicitaré la apertura de una carpeta para determinar la participación de la directora en el encubrimiento”, afirmó.

Proceso penal

La causa principal se originó a mediados de este año, cuando la madre de la víctima denunció que el docente había manoseado a su hija en varias ocasiones durante las clases de refuerzo.

Desde el inicio del caso, circularon versiones que vinculaban sentimentalmente al docente con la directora de la escuela. La madre de la niña había acusado a la mujer de intentar minimizar los hechos y de no activar a tiempo el protocolo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para casos de abuso infantil.

El MEC confirmó posteriormente que el protocolo fue aplicado y que el docente fue separado de las aulas tras la denuncia. Sin embargo, no se tomaron medidas contra la directora en ese momento, mientras la investigación penal seguía en curso.

Ahora, tras confirmarse que el prófugo fue detenido en su vivienda, la situación de la directora cambió radicalmente. Desde la Dirección Departamental de Educación de Guairá informaron que la mujer fue reasignada a tareas administrativas en otra institución educativa, mientras se inicia un sumario en su contra.

La fiscal Jiménez también informó que el docente fue sometido este miércoles a una audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Penal de Garantías de Villarrica, a cargo del magistrado Derlis Duarte. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva, medida que quedó sujeta a resolución judicial.