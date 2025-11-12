Nenecho se jacta de sus obras y en redes le preguntan por los 500.000 millones desviados

A través de un video posteó en su red social X, el exintendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, se jactó de una obra de pavimentación de calles, realizada en el barrio Republicano.

“El barrio Republicano vivió una transformación como nunca antes. Hoy la vida de sus vecinos es totalmente distinta”, señala la publicación.

Luego señala que donde antes había barro y peligro, hoy hay calles seguras, tranquilidad y esperanza.

“Porque desde el principio el objetivo fue claro: mirar al futuro y construir un mejor lugar para todos”, concluye la publicación.

Las respuestas a la publicación no se hicieron esperar. Mientras algunos les recordaron los 500.000 millones de guaraníes desviados, otros apuntaron que en sus zonas hay obras que nunca avanzaron o arrancaron.

“Acá sobre general Santos nos seguimos inundando mi líder. Está ahí el cartel de la obra hace 1 año sin ningún avance. No quiero ser desconfiado de tu honestidad, mi líder, pero seguro que no usaste ya todo el dinero de obras para pagar otras cosas”, contestó el usuario Claudio Agüero.

Por su parte, la usuaria Isabelita publicó: “¿Ahí están los 500.000 millones que te fumaste? Llamate a silencio, es más inteligente. Nada de lo que publiques podrá lavar tus antecedentes nefastos. ¿No refaccionaste Tacumbú, por si acaso? Así tendrás buena panorámica desde la ventana de la cárcel".

“En el barrio San Pablo dejaste todo abierto las obras. Donde están los 500.000 mil millones”, le reclamó José Gabriel Sandoval.

“Por tu corrupta gestión, el Partido Colorado va a recibir una paliza electoral en el 2026″, sentenció Manuel Díaz.