Pedro Juan Caballero: Niño de 6 años resulta gravemente herido en accidente

El fiscal Emilio Álvarez fue abordado sobre el accidente causado por la aparente imprudencia del conductor de una camioneta que atropelló una motocicleta tras entrar en contramano. En respuesta, señaló que indaga el caso en lo penal, pero hasta el momento no encontró asidero para imputar a Carlos Enrique Duarte Ortiz (18).

Indicó que el joven contaba con licencia de conducir y que los resultados de alcotest y pruebas toxicológica fueron negativos, por lo que no se configura el delito de exposición a peligro en el tránsito terrestre. Explicó, además, que no hubo omisión de auxilio, ya que el conductor no huyó del lugar del percance.

“Lo que se observa es una lesión culposa, pero ese es un hecho punible de acción penal privada y solo se puede seguir mediante querella”, explicó Álvarez.

Agregó que, tras recibir los informes técnicos solicitados a la Policía especializada, analizará si corresponde o no aplicar el alcance del “dolo eventual” en el caso. Asimismo, expresó que, teniendo en cuenta la presente imposibilidad de perseguir penalmente el caso, debería haber un cambio en la legislación penal para lograr una sanción en este tipo de situaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Abogado será investigado penalmente, dice fiscal

El abogado Eduardo Valdez, representante del joven conductor involucrado en el grave accidente en que resultó malherido un niño de 6 años, será investigado por frustración de la persecución y ejecución penal, según indicó el fiscal Emilio Álvarez. Se trataría del hermano del fiscal de Yby Yaú, Samuel Valdez, según información que manejan los familiares del niño herido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Valdez habría enviado por error un audio vía WhatsApp a un familiar del niño, cuando su intención era enviarlo a un agente policial de nombre Fredy. En el audio se escucha la voz que es atribuida al abogado Valdez, pidiendo a un policía la modificación del informe para favorecer a su defendido y complicar penalmente al padre del niño y conductor del biciclo en el que estaba el infante.

El fiscal Álvarez manifestó que la familia ya formalizó la denuncia contra el profesional del derecho y que el caso en particular se encuentra a cargo de otro agente fiscal de Pedro Juan Caballero.

El niño de 6 años permanece hospitalizado en Asunción y debe someterse a cirugías, según señalaron sus familiares. El accidente de tránsito que dejó al niño con traumatismo craneoencefálico moderado y fractura de fémur ocurrió el domingo último sobre la calle Carlos Antonio López de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Lea más: Niño de 6 años resulta malherido tras choque múltiple en Pedro Juan Caballero

Colecta solidaria para costear gastos

Una campaña de colecta a favor del niño herido se realiza en Pedro Juan Caballero. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias correspondiente a la cédula de identidad 3.688.224 o depositar en la cuenta 249053398 de Interfisa Banco.