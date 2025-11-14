Asunción: Junta analiza aumento del precio del pasaje interno de buses

La situación del transporte público interno en Asunción fue tema de debate esta semana en la sesión de la Junta Municipal, donde ven como posible solución de urgencia un reajuste del precio del pasaje a G. 3.440.

El concejal Javier Pintos manifestó que el problema del transporte público en Asunción es de larga data y tiene que ver con la diferencia del precio establecido por el Viceministerio de Transporte.

“Como bien sabemos, en el área metropolitana el costo del pasaje es de G. 2.300 y la diferencia es cubierta de ese subsidio que provee el Gobierno central. En la Asunción, sin embargo, la situación no es así. Teniendo el mismo costo técnico de G. 4.704 el precio del pasaje es de G. 2.840 cada uno, lo que ocasiona una diferencia negativa para el empresario, para el que le ofrece el servicio que le lleva a esta situación”, explicó.

Mencionó que todo eso llevó a la línea 16 a suspender su servicio que beneficiaba a varios barrios de la capital del país.

“La Dirección de Tránsito y de la Comisión de Tránsito se presentó un dictamen que propone un reajuste de pasajes a G. 3.440 como una medida de urgencia, para seguir sosteniendo el servicio para los usuarios de Asunción”, refirió.

Agregó que la realidad impone a tratar el tema con la seriedad y con los análisis criteriosos y objetivo.

“El gobierno central debería implementar el subsidio también ampliando a las empresas de Asunción, o de lo contrario, se tiene que plantear necesariamente la opción del aumento del precio del pasaje al valor propuesto”, indicó.