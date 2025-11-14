Jaeggli fue deportado desde Bahamas: enterate la razón

Desde el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, Bahamas, fue deportado ayer el exlegislador liberal Alfredo Jaeggli tras un control migratorio.

El exlegislador informó que viajó a Bahamas para esperar allí su avión —que había partido desde Estados Unidos— y regresar en el mismo a Asunción.

Detalló que llegó ayer al aeropuerto de Nassau a las 10:00 y que a las 16:00 ya fue deportado. Agregó que llegó a Asunción a las 02:00 de este viernes.

Retención del pasaporte y aislamiento

Según relató, al llegar a Nassau le quitaron el pasaporte y el celular. Tras ello, lo trasladaron a una pieza donde le hicieron algunas consultas y luego lo mandaron de vuelta al avión en el que había llegado desde Asunción.

Jaeggli indicó que el problema habría sido porque no tenía pasaje de vuelta y no le creyeron que tenía un avión en el que pretendía volver a Paraguay.

“Me fui a buscar mi avión, que lo hicimos arreglar en Estados Unidos. Mi hijo se fue a buscar y se iba a ir a Nassau, donde nos íbamos a encontrar para venir a Asunción. Tomé pasaje de ida nomás. Llegué a Nassau, al entrar me sacaron el pasaporte, me pidieron el pasaje de vuelta y les dije que no tengo porque iba a volver en mi avión. Ahí se cagó de risa el tipo porque estaba mal vestido y despeinado“, comentó.

Denuncia por trato “desesperante”

Lamentó que el trato es “brutalmente desesperante” porque lo trataron como si fuera un “asesino”. Además, cuestionó que no le permitieron siquiera conversar con alguna autoridad paraguaya.

Inclusive, mencionó que fue hasta Bahamas en primera clase y lo deportaron en turista, en un avión repleto, tras 40 horas sin consumir algún alimento.

Críticas a la política migratoria de Bahamas

El exlegislador también denunció que Bahamas tiene una política migratoria muy estricta porque el país se usa como puente para ir a los Estados Unidos. Lamentó que ni siquiera permiten que uno le brinde una explicación sobre su estado.

“Con su ley de inmigración pueden hacer lo que se les antoje, con pasaje o sin. Ellos deciden de tu vida. Si no le gustó tu cara, tienen la posibilidad de no admitirte. No hay nada que hablar con ellos”, mencionó.

Sin visa para Estados Unidos

Precisó que no cuenta con visa para ingreso al país norteamericano, la cual no fue renovada desde que, cuando fue titular del Congreso, tuvo una “cena tensa” con el embajador de Estados Unidos.

Mencionó que desde dicho episodio no le volvieron a dar la visa, pese a la insistencia que tuvo en cuanto a solicitudes.

Jaeggli, asimismo, indicó que la aerolínea con la que viajó -Copa- tiene “un poco de responsabilidad” porque no aclararon su situación como pasajero.

El exlegislador señaló que no volverá a viajar a Bahamas y que ya se está preparando para ir a Punta Cana, República Dominicana, desde donde prevé abordar su avión para traerlo a Paraguay.