Jubilado municipal en huelga de hambre: exige pago de 15 salarios atrasados

José Rivarola, jubilado municipal, inició una huelga de hambre ante la falta de pago de 15 salarios. Exige que se pague a todos los jubilados, pues ya no tienen qué comer.

Manifestó que los meses de atraso del pago a los jubilados es por “culpa de la Municipalidad de Asunción”, ante la deuda que tienen con la Caja Municipal de Jubilados, unos G. 18.000 millones en aporte obrero patronal.

“Vengo a reclamar mis 15 salarios, que me corresponde por haberme jubilado de la institución. Y lamentablemente, en vez de que sea algo afortunado para mí, es desafortunado porque no me están pagando. Yo salí en marzo, tienen ellos la obligación de pagar. Son 30 años de mucho sacrificio”, reclamó.

Comenta que ingresó a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en el año 1994 cuando se dio un llamado a concurso, cuando el intendente era Carlos Filizzola.

“Ingresé en cuarto lugar, de 25 que estábamos y estuve 18 años en esa dependencia, luego pedí mi traslado y terminé en el Abasto como barrendero, sin menospreciar esa actividad”, comentó.

“Yo tenía que estar disfrutando, al menos un poco, de mi jubilación, pero estoy acá, suplicando que me paguen. No es justo lo que me están haciendo esta gente, porque encima no me pagan el salario por causa de la Municipalidad Asunción”, manifestó.

Explicó que los 15 salarios son los que le corresponde al jubilarse, por contrato colectivo.

Es la segunda vez que realiza esta medida de fuerza, ya que le solicitaron que levantara y le prometieron el paso de al menos G. 5.000.000, sin embargo, ante el incumplimiento volvió a la huelga de hambre.