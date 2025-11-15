Casamiento comunitario: cincuenta parejas contrajeron nupcias en Villarrica

El programa “Paraguay se Casa” llegó al departamento de Guairá y permitió que 50 parejas contrajeran matrimonio civil de manera gratuita en un evento realizado en la sede de la Gobernación. La actividad reunió a contrayentes de distintos distritos del departamento.

El acto estuvo organizado por la Dirección General del Registro del Estado Civil, con apoyo de la Gobernación de Guairá y la Oficina de la Primera Dama, en el marco de una campaña que busca facilitar el acceso al matrimonio a parejas que desean formalizar su vínculo pero que, por razones económicas o administrativas, aún no lo habían hecho.

Lea más: Paraguay se Casa: Casi 50 parejas dirán “Sí, acepto” en Villarrica

El coordinador departamental del Registro Civil, Héctor Claridge, explicó que la convocatoria superó las expectativas, ya que inicialmente se contaba con 45 parejas inscriptas, pero el número aumentó conforme finalizaba el periodo de registro.

Claridge destacó que el matrimonio comunitario no genera ningún costo para los participantes. Tanto las actas como los certificados y las libretas familiares son entregados de forma gratuita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Matrimonio masivo en Amambay: “es el sí más grande del país”

La organización del evento involucró a oficiales del Registro Civil de varias localidades del departamento, que fueron distribuidos para garantizar que todas las ceremonias se desarrollaran con orden y solemnidad, respetando el protocolo correspondiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa “Paraguay se Casa” se ha implementado en distintos puntos del país, permitiendo que cientos de parejas regularicen su situación civil y accedan a derechos y beneficios legales. Entre ellos se destacan la protección patrimonial, la seguridad jurídica y la posibilidad de registrar a los hijos con ambos apellidos.