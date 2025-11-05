Paraguay se Casa: Casi 50 parejas dirán “Sí, acepto” en Villarrica

Casi 50 parejas guaireñas se unirán en matrimonio civil este sábado, en el marco del programa nacional “Paraguay se Casa”, una iniciativa que, según los organizadores, busca fortalecer a las familias y brindar igualdad de oportunidades a las personas que desean formalizar su unión sin costo alguno.

El acto se llevará a cabo desde las 08:00 en la sede de la Gobernación del Guairá.

El abogado Héctor Claridge, coordinador departamental del Registro Civil, confirmó que hasta el momento se registraron 45 parejas, aunque las inscripciones siguen abiertas y podrían superar las 50 antes del cierre oficial. “Estamos a full con los preparativos. Calculo que llegaremos a 46 o 47, incluso podríamos alcanzar 50 parejas”, expresó el funcionario.

La campaña forma parte de un programa del Gobierno Nacional, impulsado por la Oficina de la Primera Dama en coordinación con la Dirección General del Registro del Estado Civil, y cuenta con el respaldo logístico de la Gobernación de Guairá.

Claridge explicó que el objetivo principal de la jornada es facilitar el acceso al matrimonio civil para aquellas parejas que, por motivos económicos o administrativos, aún no habían podido legalizar su vínculo. “Todo es gratuito, la celebración, las actas, los certificados y las libretas familiares”, destacó.

Las únicas responsabilidades de los contrayentes, aclaró, son presentarse con los documentos requeridos y asistir con su vestimenta elegida.

La organización del evento involucra a varios oficiales del Registro Civil del departamento, quienes estarán distribuidos por Claridge para garantizar que cada ceremonia se realice con orden y solemnidad.

El coordinador señaló que este tipo de actividades no solo tienen un valor simbólico, sino también social y jurídico, ya que permiten que las parejas accedan a derechos y beneficios legales, como la protección patrimonial y la posibilidad de registrar a sus hijos con ambos apellidos.

Claridge recordó que las inscripciones permanecen abiertas hasta este jueves, e invitó a los interesados a comunicarse al número 0981-350614 para recibir orientación sobre los requisitos.

El programa “Paraguay se Casa” ya se realizó en otros departamentos del país, donde cientos de parejas regularizaron su situación civil.