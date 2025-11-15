Noche de los Museos: Ayolas abre sus puertas a la historia y la tradición

El ingeniero agrónomo Alberto Ruiz, responsable del Museo Histórico Ambiental, destacó que la Asociación de la Noche de los Museos Paraguay es una organización cultural sin fines de lucro ni afiliación política. Su misión consiste en fomentar el interés por los museos, promover la identidad ciudadana y valorizar el patrimonio histórico y cultural del país.

El objetivo principal es generar conciencia sobre la importancia de estos espacios como centros de conocimiento, apreciación y conservación.

En este contexto, el museo de Ayolas se suma hoy a otros 100 espacios museísticos abiertos en todo el país, habilitando su acceso al público desde las 18:00 hasta la medianoche. La jornada arrancará con un acto artístico, seguido de un recorrido guiado por las instalaciones del museo.

Como novedad, se ofrecerá un tour al Museo “Tesoros Jesuíticos” del distrito de Santiago, Misiones. Quienes deseen participar podrán inscribirse al inicio del evento. La EBY dispondrá de un transporte para el traslado de los participantes.

“Invitamos a todas las personas interesadas en conocer nuestra historia, desde los inicios de la hidroeléctrica hasta la actualidad. Es una actividad educativa para los niños y un evento ideal para compartir en familia”, expresó Ruiz.

Finalmente, el organizador mencionó que también se ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar del acostumbrado pira chyryry, una especialidad gastronómica típica de Ayolas.

