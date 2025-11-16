Rescatan a dos adolescentes desaparecidas en el lago Ypacaraí durante el temporal

Dos adolescentes que habían desaparecido en aguas del lago Ypacaraí durante el fuerte temporal registrado en la tarde de este domingo fueron encontradas sanas y salvas tras un operativo conjunto encabezado por la Policía Nacional, bomberos voluntarios y vecinos de la zona. Ambas jóvenes estaban practicando navegación en embarcaciones de vela cuando fueron sorprendidas por la tormenta.

Según el informe de la Comisaría 16ª de San Bernardino, las menores se encontraban realizando prácticas a bordo de embarcaciones tipo ILCA, pertenecientes al Yacht Club Ypacaraí, cuando alrededor de las 16:30 fueron alcanzadas por ráfagas de viento, fuerte lluvia y condiciones adversas que las hicieron perder el control de las pequeñas embarcaciones.

Lea más: Temporal deja fuera de servicio 74 alimentadores y obliga a ANDE a activar Código Rojo

Operativo de búsqueda

Las dos embarcaciones fueron halladas primero, pero las jóvenes no estaban a la vista, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda. El trabajo involucró a personal policial, bomberos voluntarios, ambulancias del Centro de Salud local, SAE y equipos de Aventura Extrema, según detalló la 1ª Compañía Departamental Cordillera - San Bernardino del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

A las 17:00, tras la denuncia formal del Club Náutico, los rescatistas iniciaron un rastreo intensivo tanto desde el agua como desde la costa. Luego de varios minutos de trabajo coordinado, se confirmó que las adolescentes habían logrado nadar hasta la orilla, impulsadas por los chalecos salvavidas que portaban.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una de ellas llegó hasta la zona de San Bernardino, mientras que la otra alcanzó la costa del lado de Ypacaraí, ambas sin lesiones y en buen estado de salud.