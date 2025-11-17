Carapeguá declara emergencia vial para gestionar apoyo ante Gobernación y MOPC

La propuesta fue presentada por el concejal liberal Ignacio Ojeda y quedó oficializada mediante la Resolución de la Junta Municipal N.º 459/2025. Según lo expuesto en la minuta, el mal estado de los caminos terraplenados afecta a todas las compañías del distrito y representa un peligro constante para el tránsito vehicular.

La situación de los caminos destruidos se han agravado debido a la falta de mantenimiento adecuado, el aumento del transporte local y las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.

El edil resaltó que el deterioro de los caminos de terraplén, que se encuentran intransitables en diversos accesos, repercute directamente en productores, comerciantes, personas con problemas de salud y en la ciudadanía en general, que queda con dificultades para trasladarse con normalidad.

La Junta reconoce que tanto los caminos principales como los secundarios presentan daños de consideración, y que los esfuerzos realizados previamente por la Municipalidad local, a cargo del intendente Luciano Cañetes (ANR), no han sido suficientes ante la magnitud de la problemática.

En ese sentido, la resolución destaca el impacto directo que la situación tiene sobre la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes.

Por ello, los concejales instan a las autoridades a gestionar recursos adicionales ante el Gobierno Nacional, la Gobernación del IX Departamento y el MOPC, con el fin de encarar soluciones urgentes y efectivas. Asimismo, se solicita a la ciudadanía colaborar con las labores de reparación.

La normativa encomienda al intendente actuar con premura para mitigar los efectos de la crítica situación vial que atraviesa el distrito.