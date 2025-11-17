Comerciantes de Ayolas buscan integrarse como proveedores de Aña Cua

Felipe Lambaré señaló que, con la reactivación de las obras, esperan poder entablar contacto con los directivos del Consorcio Aña Cua WRT (Webuild – Rovella – Tecnodil), firma encargada de las obras civiles. Mencionó que esperan lograr un acuerdo que permita a los comercios ayolenses abastecerse de insumos y materiales.

Aseguró que los negocios de Ayolas están en condiciones de proveer productos de primera calidad, incluso a precios más competitivos que los del mercado argentino, dada la situación económica del vecino país.

El titular de la Cámara de Comercio de Ayolas recordó que, en septiembre pasado, mantuvieron una reunión con el gerente de la margen derecha del Proyecto Aña Cua, ingeniero Carlos Yorg. En esa ocasión, plantearon la intención del sector comercial de proveer insumos una vez que las labores se reactivaran plenamente.

“Como comerciantes, estamos preparados para llevar adelante este proyecto que finalmente será favorable para la economía de nuestra ciudad”, afirmó.

Lambaré también pidió que el Gobierno Nacional garantice el funcionamiento del paso fronterizo Ayolas – Ituzaingó (Argentina) durante la ejecución de las obras. Señaló que, en su momento, se había solicitado que el servicio opere las 24 horas, ya que actualmente solo está disponible de 09:00 a 19:00.

La ampliación del horario beneficiará al turismo y a la actividad económica.

