Funcionarios de Aseo Urbano se manifiestan, mientras contribuyentes reclaman por árboles caídos

El pedido de los funcionarios de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción es que se optimicen los recursos municipales y no apuntar a las empresas privadas, además del reclamo por despidos irregulares.

La manifestación inició en la mañana de este lunes. La funcionaria Mirta Arias señaló que a tempranas horas los camiones de empresas privadas ya estaban en funcionamiento, refiriéndose a la tercerización del servicio de recolección de basura.

También denunciaron que existe preferencia hacia un sector de los funcionarios que no cumple con los horarios, ni el trabajo. “Es un sector que desde hace año está controlando porque tiene sus intereses económicos”.

Instaron al intendente Luis Bello a que cumpla su promesa de mejorar la institución, ya que hasta ahora no ven que eso ocurra. “Cambian los hombres, pero los viejos vicios quedaron”.

La funcionaria aseguró que los servicios no son afectados por la manifestación; sin embargo, en gran parte de la ciudad se observan árboles caídos por la tormenta de ayer que aún no fueron sacados de la vía pública.

Algunos de ellos en calles de los barrios Herrera, Villa Morra, zona Ex Seminario Metropolitano y el microcentro capitalino, según los reclamos.