Aseo Urbano promete regularización de recolección de basura en Asunción

En varios puntos de Asunción se pueden encontrar acumulaciones de basura, principalmente en los alrededores de postes o columnas, una situación que deja una horrible imagen de la capital. Al respecto, el director de Aseo Urbano de la Municipalidad, aseguró que “asumen” el problema, pero sostiene que “estamos en pos de mejorar”.

Asimismo, sostuvo que se están reparando la mayoría de los camiones y por ende se encuentra en un proceso de “regularizar” los inconvenientes con la recolección.

“Existen ciertos puntos donde hay problemas de falta de recolección y estamos redoblando esfuerzos. Máximo un día después ya se pasa”, mencionó.

También aseguró que por la próxima final de la Copa Sudamericana -el sábado 22 de noviembre- hay una gran concentración de funcionarios “en 150 cuadras” alrededor del estadio Defensores del Chaco para pintar cordones y limpiar vertederos clandestinos.

Cambio en la legislación

Según el funcionario, la solución “de fondo” a los problemas referentes a la basura “es un poco más compleja”, ya que se necesitaría un cambio en la legislación.

“Arrojar basura es considerado una falta administrativa, debería ser un delito. Estamos trabajando en un plan, pero que sea de fondo, con persecución a esos carriteros y camiones que vienen de otros municipios a tirar alegremente la basura”, sentenció.

