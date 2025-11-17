Funcionarios del Ministerio Público no irán a huelga

Luego de una reunión tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo, representantes del Ministerio Público, empleadores y funcionarios de la Fiscalía, hoy se alcanzó un acuerdo para levantar la huelga que buscaban iniciar los trabajadores mañana.

Según la cartera estatal, durante el encuentro, las partes evaluaron el estado del trámite parlamentario actualmente en curso en el Senado, relacionado con las demandas del sector. Asimismo, se habría detallado que el proceso legislativo permanece vigente y también contaría con una predisposición de los senadores a considerar respuestas positivas para los funcionarios.

Por su parte, la representación sindical aseguró que la medida de fuerza se levanta de manera transitoria mientras se aguardan definiciones más concretas en el Congreso Nacional, ya que existiría un “ambiente favorable” para los reclamos.

Huelga de funcionarios de Fiscalía

En asamblea general extraordinaria realizada el viernes 7 de noviembre el Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público del Paraguay (Sifumip) y el Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público del Paraguay (Sifetramipar) resolvieron declarar una huelga general que debió haber iniciado mañana y por 30 días, para que la Cámara Alta incluya un aumento salarial para los funcionarios en el PGN 2026.

