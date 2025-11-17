Línea de transmisión de la Ande en Natalio quedó fuera de servicio por temporal

El intenso temporal del domingo causó varios daños, principalmente a postes y tendido eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Solamente en Encarnación se tuvo más de 400 reclamos hasta la mañana de este lunes. Además, en las zonas de Coronel Bogado y Colonias Unidas hubo reportes de entre 600 y 700 reclamos.

Además, según el reporte de la oficina regional de la Ande, la subestación de Natalio quedó fuera de servicio por una avería en la línea de transmisión, que continúa en reparación. A consecuencia, varios distritos de esta zona continúan sin suministro de energía eléctrica, entre ellos Natalio, Edelira, Capitán Meza, San Rafael del Paraná, Yatytay y Tomás Romero Pereira.

En las otras zonas se reportaron averías en alimentadores: 6 en Coronel Bogado, 3 en San Pedro del Paraná y 4 en Encarnación. También la caída de seis postes de tendido eléctrico, que están en proceso de reparación.

El jefe regional de la Ande, ingeniero Walter Van Dick, estimó que los trabajos deberían estar terminados hoy, a excepción de la zona Noreste, que, una vez puesta en funcionamiento la subestación, empezarán a identificar las averías en las líneas de transmisión.

Para realizar los trabajos dispusieron 12 cuadrillas, con 46 funcionarios que se dedicarán a intervenir por orden de prioridad los reclamos.

El temporal

Un intenso temporal azotó gran parte del departamento de Itapúa, que llegó con ráfagas de viento que alcanzaron los 94 km/h en la ciudad de Encarnación. Datos de la vecina ciudad argentina de Posadas registraron ventarrones de hasta 100 km/h.

Según datos de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), los registros más importantes de precipitación tuvieron lugar en Hohenau (37 mm), Capitán Meza (35,7 mm) y Encarnación (34,3 mm).

La caída de árboles causó el cierre temporal de calles, como por ejemplo en General Cabañas casi Mariscal Estigarribia, en el microcentro; sobre la avenida Río Paraná, en el barrio San Pedro, donde fueron dos árboles; mientras que sobre la calle Nicolás Smith del barrio Curupayty cayó un árbol y dos postes de tendido eléctrico.

El principal incidente tuvo lugar sobre la ruta PY01, en el kilómetro 360, en el acceso al Puente Quiteria, entre Encarnación y San Juan del Paraná. Una columna del alumbrado público cayó y cortó por momentos la circulación sobre el puente que conecta las ciudades.

Además, solamente un inquilinato sufrió el desprendimiento parcial de su techo durante la tormenta, según el reporte oficial. El temporal inició cerca de las 15:00 de esta tarde y se extendió en su punto más álgido hasta las 16:00 aproximadamente. Posteriormente, continuó la inestabilidad en la región, con chaparrones ocasionales.