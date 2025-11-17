Temporal: ANDE busca restablecer la energía al 100% para este lunes

Tras el temporal que afectó ayer a gran parte del país y dejó extensas zonas sin energía eléctrica, José González, jefe de la Dirección de Distribución de la ANDE, informó que más de 50 cuadrillas continúan trabajando en el marco de la activación del código rojo.

Según explicó, aún no se cuenta con una cuantificación exacta de los daños debido a que los equipos siguen realizando intervenciones en distintos puntos críticos.

González precisó que en el área metropolitana persisten interrupciones del servicio. Entre las zonas afectadas mencionó Surubi’y, Las Lomitas (Ñemby) y algunos sectores de Mariano Roque Alonso.

Además, se registran numerosos reclamos vinculados a baja tensión en distintos barrios, según mencionó.

Alimentadores fuera de servicio y avance de la reposición

González precisó que durante el pico del temporal, un total de 64 alimentadores de 23.000 Voltios quedaron fuera de servicio en el área metropolitana. No obstante, desde la institución indicaron que fueron 74 equipos los que dejaron de operar.

Actualmente, reportó una reposición del 95% de los alimentadores de media tensión. Sin embargo, refirió que continúan apareciendo casos puntuales relacionados con baja tensión.