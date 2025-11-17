Santaní: no llega asistencia a productores afectados por temporal

El fuerte temporal que se produjo hace 17 días en el distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro, destruyó cultivos y numerosas casas, que en su mayoría fueron reparadas parcialmente mediante la ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y de personas solidarias. Sin embargo, todavía se encuentran varios lugareños que no pudieron reacondicionar completamente el techo de sus casas.

Numerosas familias perdieron prácticamente la totalidad de sus plantaciones, que estaban en su época de crecimiento y fructificación, consistentes en maíz, poroto, sésamo, mandioca, sandía y todo tipo de productos de huerta. Señalaron que los afectados están pendientes de la llegada de los pedidos a las zonas alcanzadas por el fenómeno natural para iniciar las siembras.

Preocupados por la situación

Al respecto, Nimio Peralta, de la compañía Costa Barrero, expresó que los pobladores están muy preocupados por la situación en que se encuentran luego del enorme perjuicio recibido a consecuencia de la granizada. El fenómeno natural también perjudicó a otras poblaciones aledañas, que igualmente perdieron gran parte de sus cultivos, indicó.

“Pedimos que las instituciones correspondientes, ya sea el Ministerio de Agricultura, la Gobernación y los demás organismos del Gobierno Nacional, tomen acciones rápidas para asistir a la gente, especialmente con semillas de autoconsumo y fertilizantes, para poder realizar la tarea de reposición de las parcelas que quedaron totalmente destruidas con la granizada”, dijo Peralta.

Kits de víveres

Por su parte, Ignacia Pereira refirió que los damnificados también esperan el envío de los kits de víveres para todas las familias que quedaron sin los cultivos agrícolas, de cuyas ventas dependen el 90 % del ingreso económico de los hogares. “Con la destrucción de los cultivos de la temporada, quedaron sin ningún sustento propio para cubrir las necesidades de la casa”, agregó la pobladora.

Conforme a los datos recabados por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Santaní, unos 200 productores necesitan la provisión de semillas de autoconsumo para reponer sus parcelas.

En proceso de gestión

El gerente regional de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), con oficina en Santaní, Oscar López, informó que se están haciendo las gestiones a través del MAG para conseguir los recursos para la compra de las semillas e insumos: 200 para el distrito de Santaní y 100 para la zona de Itacurubí del Rosario, mencionó el funcionario.