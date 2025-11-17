Temporal del domingo: bomberos reportaron heridos, árboles caídos e incendios

Tras el intenso temporal que azotó al país el pasado domingo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) informó que realizaron diversas tareas de emergencia y apoyo a la población afectada.

Marco Almada, comandante nacional del CBVP, señaló que se llevaron a cabo 25 cortes de árboles para despejar las vías públicas.

Además, los equipos de bomberos atendieron 35 accidentes, algunos de ellos relacionados con el mal estado de las calles y la visibilidad reducida debido a la tormenta.

Asimismo, se registraron 13 incendios en diferentes zonas, que acompañaron el temporal. Los bomberos lograron controlar y extinguir todos estos focos de incendio sin mayores complicaciones.

El temporal también dejó 11 personas heridas, que fueron rápidamente asistidas y trasladadas a centros médicos para su atención.

Almada agradeció a la comunidad por su colaboración y solidaridad durante la emergencia y destacó el trabajo coordinado de las diferentes compañías y unidades del CBVP, que trabajaron sin descanso para garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.