17 de noviembre de 2025 - 15:57

Temporal del domingo: bomberos reportaron heridos, árboles caídos e incendios

Bomberos realizaron 25 cortes de árboles para despejar las vías públicas, tras el temporal.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay emitió un reporte este lunes, tras el temporal del fin de semana que afectó a gran parte del país. Se registraron heridos, árboles caídos, caminos cerrados e incendios.

Tras el intenso temporal que azotó al país el pasado domingo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) informó que realizaron diversas tareas de emergencia y apoyo a la población afectada.

Marco Almada, comandante nacional del CBVP, señaló que se llevaron a cabo 25 cortes de árboles para despejar las vías públicas.

Además, los equipos de bomberos atendieron 35 accidentes, algunos de ellos relacionados con el mal estado de las calles y la visibilidad reducida debido a la tormenta.

Asimismo, se registraron 13 incendios en diferentes zonas, que acompañaron el temporal. Los bomberos lograron controlar y extinguir todos estos focos de incendio sin mayores complicaciones.

Bomberos acudieron a varias emergencias tras el temporal del fin de semana.
El temporal también dejó 11 personas heridas, que fueron rápidamente asistidas y trasladadas a centros médicos para su atención.

Almada agradeció a la comunidad por su colaboración y solidaridad durante la emergencia y destacó el trabajo coordinado de las diferentes compañías y unidades del CBVP, que trabajaron sin descanso para garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.