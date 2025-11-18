Carapeguá: Conductor de camión de panificados resulta herido tras chocar contra una columna en la Ruta PY01

El accidentado fue identificado como Rodrigo Samudio Ruíz, de 31 años; residente del barrio San Vicente de Carapeguá. Samudio conducía un camión marca Isuzu, distribución de panificados, con matrícula BHP 541, que se dirigía en dirección a San Roque González.

El conductor relató que al alcanzar el lugar indicado perdió el control del rodado, sin explicar el motivo, de cuya consecuencia salió de la calzada, colisionó contra una columna de la ANDE, terminando a un costado de la ruta.

La presidenta de los bomberos voluntarios de este municipio, Marta Miranda informó que al llegar los bomberos al lugar encontraron a Samudio consciente y orientado dentro del habitáculo del vehículo, procedieron a rescatarle y lo trasladaron al Hospital Distrital local.

El conductor no presentaba lesiones que apeligre su vida. Solo se quejaba de dolor en la rodilla izquierda y presentaba una leve lesión en el lóbulo de la oreja derecha, explicó la bombera Miranda.

El director del nosocomio local, doctor Alcides Ochoa, indicó que Samudio presenta una lesión en la rodilla izquierda y una herida en la oreja derecha que ya fue suturada. Se le practicará una radiografía para descartar una posible fractura y será evaluado por un traumatólogo. De momento, su estado no reviste gravedad, se encuentra en observación y no requiere traslado al Hospital de Trauma en Asunción.