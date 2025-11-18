Nativos llegan a Coronel Oviedo para exigir atención y provisión de víveres al Indi

Unas 300 personas que se encontraban manifestándose y cerrando de manera intermitente el km 175 de la ruta PY02 decidieron movilizarse en diferentes camiones hasta la capital departamental para intensificar sus medidas de fuerza.

Un grupo permaneció en el km 129 de la ruta, mientras que otro logró llegar hasta el depósito del Indi, ubicado en el barrio San Miguel de la ciudad.

El representante de los nativos, Aquilino Martínez, manifestó que hace cinco meses se había formado una mesa interinstitucional con la promesa de asistencia a las comunidades. Sin embargo, aseguró que todo terminó en mentiras.

Señaló que desde esa vez recibieron los víveres una sola vez, y después todo giró en torno a promesas incumplidas.

Agregó que, ante la falta de atención del Indi, decidieron movilizarse hasta Coronel Oviedo con el fin de presionar a las autoridades departamentales y nacionales para la rápida asistencia a sus comunidades.

Por su parte, el jefe de la Comisaría 31 del barrio Azucena, Crio. Ppal. Víctorino Bogado, indicó que el Indi informó que entregará 10 kits de alimentos para los líderes nativos, pero hasta el momento estos no han aceptado la propuesta. Mencionó que se está negociando con los representantes de cada comunidad y que la situación se comunica a las autoridades correspondientes para buscar una solución al problema. Añadió que existe una muy buena comunicación con los referentes nativos y que hasta el momento no se registró ningún tipo de incidente.