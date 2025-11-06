Indígenas llevan más de 45 días cerrando en forma intermitente la Ruta PY02 en Caaguazú

Los manifestantes piden provisión de insumos básicos y asistencia integral, que incluyen víveres, agua potable, mejoramiento de caminos, tierras y construcción de escuelas en sus comunidades. Aseguran que, pese al tiempo transcurrido, ningún representante del Indi se acercó hasta el lugar para ofrecer una solución concreta.

El líder indígena Tomás Domínguez manifestó que las autoridades del Indi “se pasan mintiendo” al prometer visitas y asistencia a las comunidades, pero en todo este tiempo nadie se presentó para dialogar. Indicó que en el sitio permanecen unas 300 personas, muchas de ellas niños, que pasan necesidades extremas. Añadió que intentaron viajar a Asunción para gestionar respuestas, pero que la Policía Nacional les impidió avanzar por orden superior.

Conductores y trabajadores del transporte denunciaron importantes pérdidas económicas a causa de los constantes cierres, ya que deben esperar largos periodos para poder continuar su trayecto. Solicitaron al Gobierno Nacional intervenir y asistir a los nativos para destrabar la medida y restablecer la libre circulación por la principal vía del país.

Uno de los afectados, Cristian David Aquino, afirmó que diariamente pasa por la zona y que hace 45 días se ve perjudicado por los bloqueos. Reconoció que los nativos son un sector abandonado por el Estado, pero pidió a las autoridades que “tomen en serio su problemática para destrabar la medida de fuerza”.

Por su parte, el subjefe de la Comisaría Segunda de Caaguazú, Crio. Ramón Benítez, señaló que la Policía resguarda la seguridad en la zona desde el inicio de la protesta y que no se registraron incidentes. Destacó que existe una buena comunicación con los manifestantes, y que se coordina cada cierre para evitar esperas prolongadas sobre la Ruta PY02.

ABC Color intentó comunicarse con el director de Logística del Indi, Fernando Román, pero no atendió la llamada realizada a su número institucional. En caso de que desee brindar su versión, puede contactar con esta redacción.

Los cierres intermitentes continúan a diario, afectando el tránsito vehicular en la zona. Los líderes de la movilización instan a las autoridades nacionales a brindar una respuesta urgente y definitiva para poner fin a la medida de fuerza y evitar mayores perjuicios a los conductores que transitan por el lugar.