18 de noviembre de 2025 - 21:30

Víctimas de la “mafia de los pagarés” repudian a ministro y exigen rectificación inmediata

Coordinadora de Víctimas de la “mafia de los pagarés” exige rectificación al ministro del MEC.
La Coordinadora de Víctimas de la llamada “mafia de los pagarés” rechazó en duros términos las recientes declaraciones del ministro de Educación, quien cuestionó la “consistencia” de los reclamos de docentes afectados por descuentos compulsivos en sus salarios. La organización denunció irregularidades en el manejo de los descuentos dentro del MEC y exigió una rectificación pública.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés emitió hoy un duro comunicado en respuesta a las declaraciones del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, quien afirmó que existen “inconsistencias” en el reclamo de algunas víctimas del esquema que provocó descuentos compulsivos sobre salarios de docentes y otros empleados públicos.

En el texto, la coordinadora calificó las palabras del titular del MEC como “lamentables, desacertadas, repudiables e irresponsables” y sostuvo que dichas manifestaciones minimizan “una situación que afecta directamente la dignidad y la economía de los trabajadores de la educación”.

La organización detalla, además, graves denuncias sobre el funcionamiento de los descuentos: acusa que el área de sueldos del MEC opera de facto como una “agencia de cobranzas” para casas comerciales; que se validan autorizaciones sin requisitos básicos (sin fechas, sin número de cuotas o incluso sin firmas), lo que permitiría cobros múltiples e indebidos; y que las deducciones se canalizan a través de supuestas “asociaciones amigas” que actuarían como intermediarias de lucro.

“El silencio y la inacción ministerial nos dejan, a todas luces, solo dos explicaciones: o una ingenuidad pasmosa ante la magnitud del problema, o una complicidad inaceptable”, afirma el comunicado, que exige una “rectificación pública inmediata”, controles rigurosos en el área de sueldos, una investigación exhaustiva sobre la llamada mafia de los pagarés y la rendición de cuentas correspondiente.

Comunicado de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés.
Contexto y acciones institucionales

El problema de los descuentos indebidos viene siendo investigado y debatido en el ámbito legislativo y judicial: comisiones del Senado han abordado el tema y se conformó una Comisión Especial de Investigación que busca indagar el esquema conocido como “mafia de los pagarés”.

Paralelamente, diversas organizaciones e instituciones —incluida la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Defensa Pública— han solicitado informes y promovido medidas para la atención de las víctimas, así como la suspensión temporal de embargos que podrían provocar daños irreparables a quienes ya enfrentan descuentos en sus haberes.

El propio MEC ha publicado listados y comunicados en los que reconoce a funcionarios afectados y ha anunciado acciones administrativas en determinados casos, aunque las víctimas y la coordinadora consideran que las respuestas han sido insuficientes frente a la magnitud del problema.

La Coordinadora de Víctimas adelantó que no permitirá que se “mancille la labor docente” ni que se vulnere la economía familiar con prácticas que califican de usureras e ilegales, y advirtió que insistirá en la exigencia de transparencia, controles y sanciones a los responsables tanto privados como, si corresponde, a funcionarios públicos que hayan permitido las irregularidades.