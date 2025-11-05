Nacionales
05 de noviembre de 2025 - 08:00

Polémica en el MEC: directora de becas se autoasignó beneficio educativo de G. 18 millones

Fachada del MEC.
Fachada del MEC.Pedro Gonzalez

Graciela Zaracho, directora de Becas del MEC y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas, accedió al beneficio educativo ofrecido por la cartera. Las bases y condiciones fueron aprobadas y firmadas por ella misma. La funcionaria depende del Viceministerio de Educación Superior, a cargo del viceministro David Velázquez Seiferheld, quien también firmó los documentos. Serán becados en total 69 funcionarios administrativos por G. 1.650 millones.

Por ABC Color

Una resolución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que otorga becas de postgrado para unos 70 funcionarios administrativos, es objeto de polémica en los pasillos de la cartera estatal, según denunciaron los mismos empleados.

Se trata de la Resolución N° 33 del 3 de octubre del 2025, por la cual se aprobó la nómina de beneficiarios de la convocatoria de becas de postgrado, dirigida a funcionarios administrativos del MEC.

De acuerdo con el documento, 69 funcionarios tendrán becas de postgrado para 53 maestrías y 16 doctorados en universidades locales -en su mayoría privadas- financiadas por el Estado por un monto total de G. 1.650 millones.

Graciela Zaracho, directora de Becas del MEC.
Graciela Zaracho, directora de Becas del MEC.

“La nota de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Becas N°36/2025, de fecha 1 de octubre de 2025, suscrita por la señora María Graciela Zaracho Bogado, directora de Becas de Educación Superior, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas; mediante la cual remite el proyecto de Resolución por la cual se aprueba la nómina de beneficiarios de la convocatoria a becas de postgrado para funcionarios administrativos del MEC”, dice parte del dictamen que aprueba la lista de becarios.

Polémica por becas a funcionarios del MEC

Los cuestionamientos en el interior del ministerio se dan debido a que Graciela Zaracho Bogado, directora de Becas y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas, es una de las beneficiarias de las becas de postgrado en una universidad privada local. Zaracho recomendó aprobar y además firmó la Resolución N° 33/25.

Otro documento relacionado al acceso a becas, es la guía de bases y condiciones que deben cumplir los funcionarios administrativos para acceder a las mismas.

Se trata de la Resolución N° 28/25 “por la cual se aprueba la guía de bases y condiciones para la convocatoria de becas de postgrado para funcionarios administrativos”, firmada también por Zaracho Bogado.

David Velázquez Seiferheld
David Velázquez Seiferheld

La dirección de Becas y la Secretaría Nacional dependen del Viceministerio de Educación Superior, a cargo del viceministro David Velázquez Seiferheld, quien es también viceministro de Culto en el MEC. El alto funcionario aprobó y rubricó igualmente ambas resoluciones de este caso.

¿Incompatibilidad?

Graciela Zaracho Bogado accedió a una beca de maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad en la Universidad Columbia, de gestión privada, cuya inversión total del Estado será de G. 17.700.000, según la Resolución 33, que ella misma rubricó.

Según las bases y condiciones que deben cumplir los empleados estatales para acceder a este beneficio (en sus puntos f y g) se indica como una incompatibilidad para postular, que el funcionario sea “nombrado directamente para ocupar un cargo de confianza”.

El cargo que ocupa Zaracho es de dirección de nivel, que está dentro de los considerados como puestos de confianza, según la Ley N° 1626/200 de la Función Pública y de acuerdo con la nueva Ley del Carrera Civil.

Consultamos sobre la adjudicación de becas a la directora Graciela Zaracho, pero la misma no respondió a nuestras consultas. También intentamos contactar con el viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, quien a través de la Dirección de Comunicación prometió brindarnos una respuesta, pero hasta el momento de esta publicación, no lo hizo. Estamos a disposición para recibir sus versiones, si así lo disponen.

Lista de beneficiarios para maestrías

Funcionario/aMonto-Beca (Guaraníes)

Yamila Leticia Cáceres Capdevila

19.385.862

Ana Karina Barreto Flores

21.900.000

Silvia Carolina Fretes De Vallejos

19.800.000

Rossana Estrella Ortiz Benítez

17.700.000

María Luz Elizabeth Garcete López

19.385.862

Tania Quintana

15.100.000

Ángel Daniel Leguizamón C

25.000.000

Griselda Carolina Benítez Speranza

24.886.220

Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz

19.385.862

David Emilio Lobos Edwards

19.385.862

Silvio Ariel López Segovia

17.700.000

Lidia Coronel Sanabria

17.700.000

Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez

17.700.000

Luisa Eliana Irala Gallardo

20.105.896

Edgard Adolfo Sanabria Álvarez

17.700.000

Miguel Andrés Morel González

20.105.896

Alba Lorena Benítez Vera

17.700.000

Cynthia Marlene Romero Aguilar

17.700.000

Marie Natalia Soledad Morel

17.700.000

Raúl Emilio Vega

5.675.000

Héctor Daniel González Villar

17.700.000

Andrea Milena Fernández Leguizamón

13.700.000

María Rocío Espinoza De Orrego

13.700.000

Ramona Monserrat Amarilla Galeano

17.700.000

Edgar Richard Espínola Duarte

17.700.000

Ángel Rafael Benítez Melgarejo

17.700.000

Cesar Alfonso Arzamendia

17.700.000

María Lucía Báez Peña

17.700.000

María Graciela Zaracho Bogado

17.700.000

Lilian Antonia Plaz De Florentín

20.105.896

María Noemi Servín Ayala

13.700.000

Mirna Elizabeth Zárate González

20.105.896

Ana Patricia Bogarín Costa

17.700.000

Matías Ubaldo Benega González

20.105.896

Ruth Amada Soledad Duarte

20.105.896

Álvaro Leonardo González Benítez

19.385.862

Fabiana Raquel González Ayala

30.108.000

Nahir Janina Fariña Sánchez

17.700.000

Juan Andrés Arce Quevedo

15.360.000

María Guadalupe Jara Pereira

20.105.896

María Isabel Negri Mayeregger

17.700.000

Nancy Carolina Duarte Ramírez

17.700.000

Ana Guadalupe Lezcano Ledesma

17.700.000

Adriana Belén Núñez González

17.700.000

Laura Verónica López Garay

17.700.000

Sócrates Joel Meaurio

17.700.000

Rocío Patricia Valenzuela Rojas

17.700.000

Giselle Mendoza

17.700.000

Ruth Natali Ramírez Álvarez

20.105.896

Noelia Elizabeth Alarcón Prieto

24.768.000

Ana Laura Domínguez Valdez

17.700.000

Selba Noemi Montania Mereles

13.700.000

María Olga Torres Vysokolan

28.750.000

Lista de beneficiarios para doctorados

PostulanteMonto-Beca (Guaraníes)

María Andresa Esquivel López

41.800.000

Natalia Carolina Ovando Campuzano

50.000.000

Elena Ramona Ramírez Duarte

41.800.000

Joel Amilcar Centurión

37.050.000

Edgar Osvaldo Valenzuela Duarte

42.000.000

Miguela Benega

41.381.000

Jorgelina Villanueva González

31.900.000

Antonio Cristaldo Samudio

27.081.000

María Cristina Carmona Rojas

45.000.000

Rosa Ermelinda Medina De Méndez

37.050.000

Gloria María Adela Molina Rojas

41.381.000

María Lourdes Recalde Torres

41.381.000

Emilia Pérez

45.000.000

Claudia Noemi Maidana Cristaldo

41.381.000

María Magdalena Silvero de Chena

41.800.000

Elena Mabel Caballero de Cabral

47.305.064