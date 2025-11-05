Polémica en el MEC: directora de becas se autoasignó beneficio educativo de G. 18 millones

Una resolución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que otorga becas de postgrado para unos 70 funcionarios administrativos, es objeto de polémica en los pasillos de la cartera estatal, según denunciaron los mismos empleados.
Se trata de la Resolución N° 33 del 3 de octubre del 2025, por la cual se aprobó la nómina de beneficiarios de la convocatoria de becas de postgrado, dirigida a funcionarios administrativos del MEC.
De acuerdo con el documento, 69 funcionarios tendrán becas de postgrado para 53 maestrías y 16 doctorados en universidades locales -en su mayoría privadas- financiadas por el Estado por un monto total de G. 1.650 millones.
“La nota de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Becas N°36/2025, de fecha 1 de octubre de 2025, suscrita por la señora María Graciela Zaracho Bogado, directora de Becas de Educación Superior, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas; mediante la cual remite el proyecto de Resolución por la cual se aprueba la nómina de beneficiarios de la convocatoria a becas de postgrado para funcionarios administrativos del MEC”, dice parte del dictamen que aprueba la lista de becarios.
Polémica por becas a funcionarios del MEC
Los cuestionamientos en el interior del ministerio se dan debido a que Graciela Zaracho Bogado, directora de Becas y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas, es una de las beneficiarias de las becas de postgrado en una universidad privada local. Zaracho recomendó aprobar y además firmó la Resolución N° 33/25.
Otro documento relacionado al acceso a becas, es la guía de bases y condiciones que deben cumplir los funcionarios administrativos para acceder a las mismas.
Se trata de la Resolución N° 28/25 “por la cual se aprueba la guía de bases y condiciones para la convocatoria de becas de postgrado para funcionarios administrativos”, firmada también por Zaracho Bogado.
La dirección de Becas y la Secretaría Nacional dependen del Viceministerio de Educación Superior, a cargo del viceministro David Velázquez Seiferheld, quien es también viceministro de Culto en el MEC. El alto funcionario aprobó y rubricó igualmente ambas resoluciones de este caso.
¿Incompatibilidad?
Graciela Zaracho Bogado accedió a una beca de maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad en la Universidad Columbia, de gestión privada, cuya inversión total del Estado será de G. 17.700.000, según la Resolución 33, que ella misma rubricó.
Según las bases y condiciones que deben cumplir los empleados estatales para acceder a este beneficio (en sus puntos f y g) se indica como una incompatibilidad para postular, que el funcionario sea “nombrado directamente para ocupar un cargo de confianza”.
El cargo que ocupa Zaracho es de dirección de nivel, que está dentro de los considerados como puestos de confianza, según la Ley N° 1626/200 de la Función Pública y de acuerdo con la nueva Ley del Carrera Civil.
Consultamos sobre la adjudicación de becas a la directora Graciela Zaracho, pero la misma no respondió a nuestras consultas. También intentamos contactar con el viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, quien a través de la Dirección de Comunicación prometió brindarnos una respuesta, pero hasta el momento de esta publicación, no lo hizo. Estamos a disposición para recibir sus versiones, si así lo disponen.
Lista de beneficiarios para maestrías
|Funcionario/a
|Monto-Beca (Guaraníes)
Yamila Leticia Cáceres Capdevila
19.385.862
Ana Karina Barreto Flores
21.900.000
Silvia Carolina Fretes De Vallejos
19.800.000
Rossana Estrella Ortiz Benítez
17.700.000
María Luz Elizabeth Garcete López
19.385.862
Tania Quintana
15.100.000
Ángel Daniel Leguizamón C
25.000.000
Griselda Carolina Benítez Speranza
24.886.220
Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz
19.385.862
David Emilio Lobos Edwards
19.385.862
Silvio Ariel López Segovia
17.700.000
Lidia Coronel Sanabria
17.700.000
Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez
17.700.000
Luisa Eliana Irala Gallardo
20.105.896
Edgard Adolfo Sanabria Álvarez
17.700.000
Miguel Andrés Morel González
20.105.896
Alba Lorena Benítez Vera
17.700.000
Cynthia Marlene Romero Aguilar
17.700.000
Marie Natalia Soledad Morel
17.700.000
Raúl Emilio Vega
5.675.000
Héctor Daniel González Villar
17.700.000
Andrea Milena Fernández Leguizamón
13.700.000
María Rocío Espinoza De Orrego
13.700.000
Ramona Monserrat Amarilla Galeano
17.700.000
Edgar Richard Espínola Duarte
17.700.000
Ángel Rafael Benítez Melgarejo
17.700.000
Cesar Alfonso Arzamendia
17.700.000
María Lucía Báez Peña
17.700.000
María Graciela Zaracho Bogado
17.700.000
Lilian Antonia Plaz De Florentín
20.105.896
María Noemi Servín Ayala
13.700.000
Mirna Elizabeth Zárate González
20.105.896
Ana Patricia Bogarín Costa
17.700.000
Matías Ubaldo Benega González
20.105.896
Ruth Amada Soledad Duarte
20.105.896
Álvaro Leonardo González Benítez
19.385.862
Fabiana Raquel González Ayala
30.108.000
Nahir Janina Fariña Sánchez
17.700.000
Juan Andrés Arce Quevedo
15.360.000
María Guadalupe Jara Pereira
20.105.896
María Isabel Negri Mayeregger
17.700.000
Nancy Carolina Duarte Ramírez
17.700.000
Ana Guadalupe Lezcano Ledesma
17.700.000
Adriana Belén Núñez González
17.700.000
Laura Verónica López Garay
17.700.000
Sócrates Joel Meaurio
17.700.000
Rocío Patricia Valenzuela Rojas
17.700.000
Giselle Mendoza
17.700.000
Ruth Natali Ramírez Álvarez
20.105.896
Noelia Elizabeth Alarcón Prieto
24.768.000
Ana Laura Domínguez Valdez
17.700.000
Selba Noemi Montania Mereles
13.700.000
María Olga Torres Vysokolan
28.750.000
Lista de beneficiarios para doctorados
|Postulante
|Monto-Beca (Guaraníes)
María Andresa Esquivel López
41.800.000
Natalia Carolina Ovando Campuzano
50.000.000
Elena Ramona Ramírez Duarte
41.800.000
Joel Amilcar Centurión
37.050.000
Edgar Osvaldo Valenzuela Duarte
42.000.000
Miguela Benega
41.381.000
Jorgelina Villanueva González
31.900.000
Antonio Cristaldo Samudio
27.081.000
María Cristina Carmona Rojas
45.000.000
Rosa Ermelinda Medina De Méndez
37.050.000
Gloria María Adela Molina Rojas
41.381.000
María Lourdes Recalde Torres
41.381.000
Emilia Pérez
45.000.000
Claudia Noemi Maidana Cristaldo
41.381.000
María Magdalena Silvero de Chena
41.800.000
Elena Mabel Caballero de Cabral
47.305.064