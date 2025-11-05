Polémica en el MEC: directora de becas se autoasignó beneficio educativo de G. 18 millones

Una resolución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que otorga becas de postgrado para unos 70 funcionarios administrativos, es objeto de polémica en los pasillos de la cartera estatal, según denunciaron los mismos empleados.

Se trata de la Resolución N° 33 del 3 de octubre del 2025, por la cual se aprobó la nómina de beneficiarios de la convocatoria de becas de postgrado, dirigida a funcionarios administrativos del MEC.

De acuerdo con el documento, 69 funcionarios tendrán becas de postgrado para 53 maestrías y 16 doctorados en universidades locales -en su mayoría privadas- financiadas por el Estado por un monto total de G. 1.650 millones.

“La nota de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Becas N°36/2025, de fecha 1 de octubre de 2025, suscrita por la señora María Graciela Zaracho Bogado, directora de Becas de Educación Superior, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas; mediante la cual remite el proyecto de Resolución por la cual se aprueba la nómina de beneficiarios de la convocatoria a becas de postgrado para funcionarios administrativos del MEC”, dice parte del dictamen que aprueba la lista de becarios.

Polémica por becas a funcionarios del MEC

Los cuestionamientos en el interior del ministerio se dan debido a que Graciela Zaracho Bogado, directora de Becas y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas, es una de las beneficiarias de las becas de postgrado en una universidad privada local. Zaracho recomendó aprobar y además firmó la Resolución N° 33/25.

Otro documento relacionado al acceso a becas, es la guía de bases y condiciones que deben cumplir los funcionarios administrativos para acceder a las mismas.

Se trata de la Resolución N° 28/25 “por la cual se aprueba la guía de bases y condiciones para la convocatoria de becas de postgrado para funcionarios administrativos”, firmada también por Zaracho Bogado.

La dirección de Becas y la Secretaría Nacional dependen del Viceministerio de Educación Superior, a cargo del viceministro David Velázquez Seiferheld, quien es también viceministro de Culto en el MEC. El alto funcionario aprobó y rubricó igualmente ambas resoluciones de este caso.

¿Incompatibilidad?

Graciela Zaracho Bogado accedió a una beca de maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad en la Universidad Columbia, de gestión privada, cuya inversión total del Estado será de G. 17.700.000, según la Resolución 33, que ella misma rubricó.

Según las bases y condiciones que deben cumplir los empleados estatales para acceder a este beneficio (en sus puntos f y g) se indica como una incompatibilidad para postular, que el funcionario sea “nombrado directamente para ocupar un cargo de confianza”.

El cargo que ocupa Zaracho es de dirección de nivel, que está dentro de los considerados como puestos de confianza, según la Ley N° 1626/200 de la Función Pública y de acuerdo con la nueva Ley del Carrera Civil.

Consultamos sobre la adjudicación de becas a la directora Graciela Zaracho, pero la misma no respondió a nuestras consultas. También intentamos contactar con el viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, quien a través de la Dirección de Comunicación prometió brindarnos una respuesta, pero hasta el momento de esta publicación, no lo hizo. Estamos a disposición para recibir sus versiones, si así lo disponen.

Lista de beneficiarios para maestrías

Funcionario/a Monto-Beca (Guaraníes) Yamila Leticia Cáceres Capdevila 19.385.862 Ana Karina Barreto Flores 21.900.000 Silvia Carolina Fretes De Vallejos 19.800.000 Rossana Estrella Ortiz Benítez 17.700.000 María Luz Elizabeth Garcete López 19.385.862 Tania Quintana 15.100.000 Ángel Daniel Leguizamón C 25.000.000 Griselda Carolina Benítez Speranza 24.886.220 Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz 19.385.862 David Emilio Lobos Edwards 19.385.862 Silvio Ariel López Segovia 17.700.000 Lidia Coronel Sanabria 17.700.000 Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez 17.700.000 Luisa Eliana Irala Gallardo 20.105.896 Edgard Adolfo Sanabria Álvarez 17.700.000 Miguel Andrés Morel González 20.105.896 Alba Lorena Benítez Vera 17.700.000 Cynthia Marlene Romero Aguilar 17.700.000 Marie Natalia Soledad Morel 17.700.000 Raúl Emilio Vega 5.675.000 Héctor Daniel González Villar 17.700.000 Andrea Milena Fernández Leguizamón 13.700.000 María Rocío Espinoza De Orrego 13.700.000 Ramona Monserrat Amarilla Galeano 17.700.000 Edgar Richard Espínola Duarte 17.700.000 Ángel Rafael Benítez Melgarejo 17.700.000 Cesar Alfonso Arzamendia 17.700.000 María Lucía Báez Peña 17.700.000 María Graciela Zaracho Bogado 17.700.000 Lilian Antonia Plaz De Florentín 20.105.896 María Noemi Servín Ayala 13.700.000 Mirna Elizabeth Zárate González 20.105.896 Ana Patricia Bogarín Costa 17.700.000 Matías Ubaldo Benega González 20.105.896 Ruth Amada Soledad Duarte 20.105.896 Álvaro Leonardo González Benítez 19.385.862 Fabiana Raquel González Ayala 30.108.000 Nahir Janina Fariña Sánchez 17.700.000 Juan Andrés Arce Quevedo 15.360.000 María Guadalupe Jara Pereira 20.105.896 María Isabel Negri Mayeregger 17.700.000 Nancy Carolina Duarte Ramírez 17.700.000 Ana Guadalupe Lezcano Ledesma 17.700.000 Adriana Belén Núñez González 17.700.000 Laura Verónica López Garay 17.700.000 Sócrates Joel Meaurio 17.700.000 Rocío Patricia Valenzuela Rojas 17.700.000 Giselle Mendoza 17.700.000 Ruth Natali Ramírez Álvarez 20.105.896 Noelia Elizabeth Alarcón Prieto 24.768.000 Ana Laura Domínguez Valdez 17.700.000 Selba Noemi Montania Mereles 13.700.000 María Olga Torres Vysokolan 28.750.000

Lista de beneficiarios para doctorados