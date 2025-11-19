Vacunación contra el Dengue: Inicia hoy la campaña para niños de 6 a 8 años

El acto estuvo encabezado por el Ministerio de Salud, María Teresa Barán, que instó a la población a inmunizarse. “El dengue es endémico, tenemos casos de dengue durante todo el año, con picos que se inician en setiembre, octubre, teniendo su pico máximo en enero, febrero. La decisión de vacunar a los niños de 6 a 8 años, es porque desde Vigilancia hemos notado que esta era la población más afectada", detalló.

Lea más: Dengue: priorizan 16 municipios y exigen espera de 60 minutos a niños vacunados

Qdenga es una vacuna tetravalente contra el dengue, desarrollada por Takeda, un laboratorio japonés. “Estamos hablando de una vacuna que protege contra los cuatro serotipos de esta enfermedad, que es muy efectiva”, detalló el doctor Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

El médico explicó que son 70.000 las dosis que ya están distribuidas en los vacunatorios de Asunción y los municipios priorizados de Central, Paraguarí e Itapúa y que están habilitados, no solo de lunes a viernes, sino también sábado y domingo.

“Es un hecho histórico poder hoy, dar inicio a esta inmunización contra el dengue, una enfermedad que tiene registros de epidemias desde 1989, 1990, más de treinta y cinco años”, remarcó Cousirat.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las ciudades donde hay vacunación antidengue desde hoy

La vacunación para los niños de 6 a 8 años, se realizará en vacunatorios ubicados en hospitales de referencia, principalmente. Tras la inmunización, los chicos deberán esperar 60 minutos en el lugar, ya que se trata de un biológico tetravalente de virus vivo atenuado, que requiere la observación de cualquier eventual reacción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de Asunción, en la zona de Central, la vacunación se realizará en Capiatá, Fernando de la Mora, Itá, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Villa Elisa y Villeta. El Hospital General Pediátrico Acosta Ñu también está incluido.

Lea más: Dengue con repunte de notificación de casos, alerta Salud Pública

En Itapúa, hay vacunas en Encarnación y Hohenau. En Paraguarí, hay dosis en Yaguarón, Caparegua y Paraguarí.