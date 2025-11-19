Video: conductor pide perdón a Celeste Amarilla tras percance y denuncia

Se dio a conocer una denuncia de un conductor identificado como Rolando Galeano (40) sobre un supuesto choque protagonizado por la senadora del PLRA Celeste Amarilla, quien habría impactado su vehículo contra el auto del denunciante.

Sin embargo, hoy en un video publicado por la propia Amarilla, Rolando le pidió disculpas de manera pública, ya que tras el choque, él siguió a Celeste hasta su casa, donde ingresó sin permiso y causó susto a todos los que viven en el lugar.

“Me acompaña Fidel, el conserje del edificio, acá donde yo vivo hace 12 o 15 años y él está con nosotros desde esa época. Ayer nos asustamos mucho acá en el edificio porque él entró, el guardia dejó abierto el portón, es como que entren al patio de tu casa, esto tiene una muralla, tiene un portón y esto es patio de nuestra casa”, explicó la senadora.

Agregó incluso que llamaron a la Policía, ya que pensaron que hasta se podría tratar de un ataque.

Pedido de perdón

La senadora liberal reconoció que es atolondrada y grosera muchas veces, además de tener una forma vehemente de expresarse.

“Le grité, le mostré el dedo, pero nada de eso es un delito. El que estaba en contramano era él, no era yo. Yo no le quise dar el paso y no le di el paso y nos peleamos ahí y luego él me siguió y ocurrió lo peor del día que fue que él haya entrado acá y nos asustamos mucho y tuvimos que llamar a la Policía porque al final yo ya no sabía si era un problema de tránsito o si era un sicario que me quería matar”, contó la legisladora.

Sin embargo, reconoció que tras el susto, se sentaron a hablar como “gente grande”, ya que solo se trató de un percance automovilístico.

“Le pido públicamente disculpas por lo ocurrido. Son situaciones que uno vive en el tráfico, de repente yo también me exalté, me sobrepasé viniendo a su domicilio y le estoy pidiendo disculpas públicamente, y ahora me doy cuenta de que usted es muy buena persona”, respondió Rolando quien también está en el video.

“Me quemaste”, reclamó senadora

La senadora aseguró que nunca va a chocar y correr, porque cuenta con seguro y que incluso chocó en muchas ocasiones, además de contar con una cantidad importante de multas, aunque le reclamó a Rolando, en un tono más tranquilo, que le “quemó”.

“Lo que menos voy a hacer nunca lo hice, y menos ahora que soy una figura pública es chocarte y correr por un tuque. El tráfico es un desastre, todos somos víctimas del tráfico, pero sabés que me quemaste chera’a. Yo voto por Cartes y no va a ser tan grave como esto. De por vida me van a echar en cara que yo le choqué a un pobre trabajador, que no sos vos. Sos funcionario del Ministerio de Justicia”, recalcó la legisladora.