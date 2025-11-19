Video: denuncian a Celeste Amarilla por supuesto choque y fuga

Un percance automovilístico tuvo lugar en las calles Aviadores del Chaco y Carlos Rocholl, en inmediaciones de la Comisaría Décima de Asunción, en el que dos vehículos, un Toyota modelo Ractis y una camioneta de color blanco, chocaron entre sí, causando perjuicios materiales al primero.

El conductor de este vehículo, identificado como Rolando Ariel Galeano Giménez (40), denunció que quien iba al mando del vehículo que lo chocó sería presuntamente la senadora Celeste Amarilla. En el video se escucha cómo la conductora grita “¡no te puedo dar paso porque estoy apurada, carajo!”.

“Tuve un percance con la senadora Celeste Amarilla, fue algo de tránsito. Es muy notorio el golpe, da impacto a mi vehículo, no es de gravedad y lo que yo estoy juzgando es su actuar. Como ella es una representante de una cámara de senadores, su forma de actuar fue lo que a mí no me gustó”, sostuvo.

De acuerdo al relato del conductor, el conflicto se dio por la ocupación de un carril, ya que según su denuncia, la legisladora habría ingresado por la banquina.

Lo que dijo la hija de la senadora

Desde su cuenta oficial de la red social X, Juli Boccia, hija de la senadora, aseguró que el conductor ingresó en el carril a contramano y de manera prepotente intentó adelantarse, cerrando el paso al vehículo de la legisladora hasta arrinconarle contra la vereda.

“El auto de atrás tuvo que retroceder para dejarle salir porque el tarado este le seguía apretando y le quería chocar. ¿Y por qué no cuentan que después se fue a atropellar una propiedad privada, ingresó sin permiso a un edificio y armó un escándalo al guardia y al conserje, quien tuvo que llamar a la policía porque se sentía amenazado? ¿Y por qué no cuentan que la policía lo tuvo que sacar?”, señaló en su escrito.

El conductor dio las declaraciones en entrevista con la radio 1020 AM.