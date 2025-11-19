Video: Perla del Paraguay da cátedra de respeto en la “honorable” Cámara de Diputados

La cantante Ermelinda Pedroso Rodríguez D’Almeida, popularmente conocida como “Perla” o “Perla del Paraguay”, fue distinguida por la Cámara de Diputados con el “Premio Emiliano R. Fernández”. La artista derrochó talento en el pleno y dio cátedra de respeto a los “honorables” parlamentarios.

Patrimonio vivo del Paraguay

Perla recibió, ayer, el “Premio Emiliano R. Fernández”, destacándola como “patrimonio vivo del Paraguay” porque lleva la identidad cultural del país a nivel internacional.

En junio del 2018 recibió la Orden Nacional al Mérito Comuneros en reconocimiento a sus más de 40 años de trayectoria en los escenarios.

Cátedra de respeto

Luego de haber recibido una placa de reconocimiento, de la mano del presidente de Diputados, Raúl Latorre, y la parlamentaria Rocío Abed, Perla tomó el micrófono para agradecer y hablar de su trayectoria.

En las imágenes que se transmitían en vivo, a través de TV Cámara, se ve a los pocos parlamentarios que se encontraban en la sala de sesiones, realizando otras acciones, como: revisar mensajes, hablar por teléfono, conversar entre ellos, etc.

La artista se percata de eso y pide que dejen sus celulares y le presten atención. “Pemaña che reje, ani pe maña celulare” (Mirenme a mí y no estén mirando los celulares).

Esta fue solo la primera llamada de atención que impartió, ya que luego les solicitó se pusieran de pie, “peikatu pe puami” (¿se pueden levantar?).

Tuvo que pedir tres veces que se levanten, en guaraní y en español, hasta que logró poner al pleno en pie y comenzó a cantar, a capela, el Himno Nacional paraguayo, haciendo pausas para escucharlos cantar.

Los “honorables” se vieron obligados a dejar sus celulares, prestar atención, y hasta, cantar el Himno Nacional Paraguayo.

Una “perlita” de Perla

Las emociones se encontraban a flor de piel y Perla, en su afán de agradecer, con gran efusividad se acerca a Latorre, al que no le gusta que le “invadan su espacio personal”, y se genera una situación incómoda.

Al parecer, Perla quería darle un beso, pero Latorre da un paso atrás, ella insiste y finalmente, le da dos besos en la mejilla.

Ese episodio se hizo viral rápidamente y generó todo tipo de comentarios.