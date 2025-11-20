Corte en la PY02 por 12 horas: obras en Pedrozo obligan a desviar el tránsito hasta las 18:00

La ruta PY02 estará clausurada este jueves en el tramo que atraviesa Ypacaraí, debido al montaje de vigas del futuro paso vehicular elevado en la compañía Pedrozo. Para facilitar el avance de las obras, el MOPC dispuso desvíos temporales en ambos sentidos de circulación.

En el sentido Asunción – Ciudad del Este, el desvío se inicia en el centro de Ypacaraí, tomando la calle Mariscal López con dirección hacia Pirayú. El punto principal de desvío estará ubicado en el kilómetro 39,6, desde donde los vehículos deberán continuar por el ramal Pirayú–Azcurra.

En el sentido Ciudad del Este – Asunción, los vehículos livianos contarán con varias rutas alternativas: el tramo Caacupé–Atyrá (km 50), la ruta Cabañas–Ypacaraí y la avenida Guillermo Naumann rumbo a San Bernardino, para reincorporarse luego a la PY02.

Para el tránsito pesado, los camiones deberán desviar en la zona de Pedrozo (km 47), tomando la ruta Ypacaraí–Pirayú (lado norte) y continuar hacia San Bernardino por la avenida Guillermo Naumann.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, en el km 86, los vehículos de gran porte serán orientados hacia la ruta Itacurubí–Piribebuy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pasarela peatonal con ascensor será habilitada en el kilómetro 47 de la Ruta PY02

Avance de las obras

El montaje de las vigas corresponde a los trabajos que se ejecutan en el cruce Pedrozo, donde se construyen un paso vehicular elevado y una pasarela peatonal inclusiva.

Estas infraestructuras beneficiarán a unas 56.000 personas, al mejorar la seguridad, agilizar la circulación y disminuir el riesgo de siniestros en un punto de alto flujo vehicular.

Las intervenciones forman parte del paquete de Obras Adicionales de la ruta PY02, incluidas en la Adenda N.º 5 del contrato con la concesionaria Rutas del Este S.A., integrada por Sacyr y Ocho A, representada por Juan Carlos Pettengill.

Esta adenda contempla una inversión de G.42.311.403.816 (sin IVA) para tres obras principales:

- la pasarela peatonal en Pedrozo (km 47,6);

- el paso vehicular elevado en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo (km 47), que reemplazará al semáforo actual;

- y un segundo paso superior en la zona de Costa Pucú, correspondiente a la circunvalación de Caacupé (km 59,1).

Lea más: Pedrozo, la "ruta de la muerte", se llevó seis vidas en el 2022