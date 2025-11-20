Ratifican fecha de juicio a exsenador argentino Edgardo Kueider, por presunto contrabando

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por los jueces Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete ratificó el inicio del juicio oral al exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su pareja Iara Guinsel para el próximo lunes, 24 de noviembre del 2025; tal como se había programado por providencia del 29 de octubre pasado.

Bajo patrocinio de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalos, los acusados de presunto contrabando interpusieron recurso de reposición en contra de la mencionada providencia, pero el colegiado de sentencia resolvió no hacer lugar al planteamiento, por lo que ahora el caso queda a cargo de la Cámara, que deberá estudiar la apelación subsidiaria de la defensa.

La defensa argumentó que la elevación de la causa a juicio oral no está firme, en atención a que se encuentra pendiente una apelación general interpuesta en contra del Auto Interlocutorio N° 194 del 17 de octubre de 2025, por la cual el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos primera sala ratificó la resolución del juez de Garantías Humberto Otazú, quien remitió el caso a la siguiente instancia.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia concluyó que en la providencia impugnada no se observa alguna violación constitucional ni vicios o defectos susceptibles de configurar causal de arbitrariedad. Respecto a la apelación general pendiente de resolución, el tribunal advirtió a la defensa sobre las sanciones previstas en el Código Procesal Penal, en caso de detectarse que litiga de mala fe.

Exsenador argentino acusado de contrabando

De acuerdo con la acusación, a la 1:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad. En el lugar fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

El fiscal acusador consideró en este sentido que, tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según consta en el acta del procedimiento.

Por ese motivo el agente del Ministerio Público acusó a Kueider y Guinsel bajo la figura de tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.

