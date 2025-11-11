Motociclista muere tras ser embestido por una camioneta en Caaguazú

La camioneta involucrada es una Chevrolet blanca con chapa CDT-449, guiada por Héctor Javier Denis Rodas (37), domiciliado en la ciudad de Itá, quien resultó ileso. Por su parte, la víctima fatal conducía una motocicleta Kenton roja, chapa 127ABHZ, también de su propiedad, y carecía de licencia de conducir al momento del percance.

Tras el impacto, Florentín Torres falleció en el lugar, siendo asistido por personal de la Comisaría 024 Santa Isabel, a cargo del comisario principal Alberto Cabrera, y técnicos de la empresa Rutas del Este. Posteriormente llegaron al sitio representantes del Ministerio Público de la Unidad N° 3 de Caaguazú, encabezados por el fiscal Ángel Gill, además del médico forense, doctor Fernando Ortiz, y personal de Criminalística de la Policía Nacional, a cargo del suboficial mayor Rubén Velázquez.

El conductor de la camioneta fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando resultado negativo (0,000 mg/l) según el ticket N° 1.745. De acuerdo con el reporte elaborado por la inspectora ayudante de la Patrulla Caminera, Sandra Benítez, la causa del accidente habría sido la imprudencia del motociclista, quien aparentemente realizó una maniobra indebida en la vía.

Tras la inspección del cuerpo, el fiscal interviniente ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior entrega a los familiares, cumpliendo con todos los procedimientos de rigor.

