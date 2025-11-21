Frigoríficos de Tablada seguirán operando por complicidad de la Corte, dice abogado

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión de los efectos de la Ordenanza 161/24, de la Municipalidad de Asunción, por la cual los frigoríficos debían cesar con sus actividades en plazos de entre uno y tres años.

El doctor Ricardo Merlo, abogado de los vecinos de los barrios Tablada Nueva y Virgen de Fátima de Asunción, indicó que el derecho a un ambiente saludable sigue siendo un derecho marginal.

“La Sala Constitucional beneficia a frigorífico cuestionado en plena zona residencial. Unas 5.000 familias son afectadas día a día por contaminación y riesgo de incendios”, apuntó el abogado.

Seguido comentó: “Fueron varios años de lucha, con denuncias en todas las instituciones que no prosperaron, no porque no existieran los hechos, sino por una actitud cómplice”.

“Nos escucharon los concejales de Asunción, se logró la resolución, se logró hacer un cronograma de retiro de 3 años y eso es lo que repudian por supuesto derecho adquirido”, explicó Ricardo Merlo.

A continuación, el abogado señaló: “Lastimosamente, la Corte, con el voto de dos de sus miembros (César Diesel y Alberto Martínez Simón), se da lugar a esta medida cautelar, pero destacamos el voto del doctor Víctor Ríos”.

“Hoy continúa tan campante la contaminación en la zona. Hace aproximadamente 20 años tenemos normas ambientales y estos frigoríficos hace años saben que tienen que retirarse de la zona”, finalizó.