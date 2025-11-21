Insólito “error de cálculo”: MOPC construye puente de hormigón armado en Caaguazú que desemboca en un predio privado

La obra, con un costo superior a G. 1.500 millones, forma parte del plan de construcción de seis nuevos puentes en el departamento de Caaguazú con el objetivo de fortalecer la conectividad rural. Corresponden al Lote 3 del llamado MOPC Nº 41/2022, con un presupuesto total destinado a la construcción de puentes en zonas estratégicas del país.

La obra estuvo a cargo de la empresa DC Ingeniería, cuyo representante es Guido Benítez Villate.

El MOPC construyó el puente e inició el trabajo de empedrado en la zona, pero tomó una franja de 10 metros por 25 de largo de un predio ajeno. Tras el cercado instalado por el propietario del inmueble, las piedras y materiales de construcción quedaron dentro del terreno privado.

El propietario del inmueble, Aureliano Sanabria, dijo que la situación fue muy incómoda, ya que, al percatarse de lo que ocurría con su propiedad, intentó hablar con los contratistas. Afirmó que estos le indicaron que la ubicación de la obra ya no podría modificarse y que se ejecutaría en el lugar establecido.

Al insistir sobre los límites de su terreno, los encargados no le hicieron caso y continuaron con la obra.

Señaló que, ante la falta de atención de las autoridades, tuvo que construir un cercado alambrado para delimitar su terreno y deslindar responsabilidades. Añadió que, posteriormente, el intendente local, José Ríos (PLRA), se acercó a conversar con él y le ofreció ceder la parte afectada a cambio de realizar un relleno completo en su propiedad, propuesta que fue aceptada.

El intendente Ríos manifestó que ya se llegó a un acuerdo con el propietario del inmueble para ceder parte del predio afectado y permitir la continuidad de la obra. Aseguró que el problema ya está zanjado y que los trabajos continuarán con normalidad.

También intentamos hablar con algún responsable del MOPC, pero desde la Dirección de Comunicación informaron que brindarían datos en la brevedad posible. Sin embargo, al cierre de esta redacción, no hubo respuesta.