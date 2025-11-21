Internos de Misiones se forman en gastronomía y construyen nuevas oportunidades

Desde el Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI) de la Penitenciaría Regional de Misiones, en conjunto con el Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP), se desarrolló un curso de ayudante de cocina en el marco de la reinserción social. La capacitación estuvo dirigida a los internos de este pabellón.

“Estuvimos desarrollando por 3 meses un curso de ayudante de cocina con énfasis general en el área de gastronomía, el cual, gracias a Dios, fue muy exitoso, ya que tuvimos una participación de 31 reos”, mencionó el instructor de gastronomía Luciano Ortiz.

Agregó que el objetivo principal de esta clase de cursos es buscar la reinserción social de las personas que están recluidas por A o B motivo y no porque ya están allí deben ser olvidados.

El mismo agregó que el curso fue muy bien recibido por los internos, quienes demostraron su interés por aprender. Además, señaló que es una forma de brindarles una herramienta laboral para que puedan emprender por sí solos una vez estén en libertad.

