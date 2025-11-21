Nacionales
Internos de Misiones se forman en gastronomía y construyen nuevas oportunidades

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Unas 30 personas privadas de libertad de la Penitenciaría Regional de Misiones culminaron el curso de ayudante de cocina dictado por el SNPP. La iniciativa apunta a fortalecer las oportunidades laborales de los internos tras su liberación. La capacitación forma parte de las acciones de reinserción social impulsadas en el penal. Los participantes adquieren una profesión básica que les permitirá emprender por cuenta propia una vez estén libres.

Por Jesús Riveros

Desde el Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI) de la Penitenciaría Regional de Misiones, en conjunto con el Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP), se desarrolló un curso de ayudante de cocina en el marco de la reinserción social. La capacitación estuvo dirigida a los internos de este pabellón.

“Estuvimos desarrollando por 3 meses un curso de ayudante de cocina con énfasis general en el área de gastronomía, el cual, gracias a Dios, fue muy exitoso, ya que tuvimos una participación de 31 reos”, mencionó el instructor de gastronomía Luciano Ortiz.

Agregó que el objetivo principal de esta clase de cursos es buscar la reinserción social de las personas que están recluidas por A o B motivo y no porque ya están allí deben ser olvidados.

Unos 31 internos participaron del curso de ayudante de cocina.

El mismo agregó que el curso fue muy bien recibido por los internos, quienes demostraron su interés por aprender. Además, señaló que es una forma de brindarles una herramienta laboral para que puedan emprender por sí solos una vez estén en libertad.

