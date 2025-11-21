Operación Escudo Guaraní: realizan allanamientos en simultáneo e incautan marihuana en Canindeyú

Los procedimientos se realizaron en la localidad de Yby Pytã, departamento de Canindeyú, en tres viviendas particulares, donde se incautaron de elementos que tienen que ver con el narcotráfico, según indicaron desde el Ministerio de Defensa de la Nación. Los allanamientos se realizaron como parte de la Operación Escudo Guaraní.

Estas intervenciones fueron realizadas por el personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna, la Fuerza de Tarea Conjunta, con información proporcionada por el Batallón de Inteligencia Militar.

Los trabajos contaron con el acompañamiento del agente fiscal Juan Benegas, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Curuguaty.

Indican que durante un recorrido por la Reserva Mbarakayú se encontró un cargamento de 295 kilos de marihuana prensada, junto con 70 kilos de marihuana picada, cuatro prensas y 11 gatos hidráulicos.

Este hallazgo inicial llevó a un seguimiento exhaustivo en la zona, con el objetivo de encontrar más indicios que pudieran conducir a personas o elementos vinculados al crimen organizado. Posteriormente, se solicitó apoyo del Ministerio Público para dar continuidad a las tareas, señala el informe.

Resultados de los allanamientos