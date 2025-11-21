Plan Sumar: capturan a distribuidora de drogas que operaba como “delivery” en moto

Dentro del marco del Plan Sumar, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desmanteló un esquema de microtráfico que operaba mediante la modalidad de delivery de drogas en motocicleta, utilizada para abastecer puntos de venta y consumidores en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Caaguazú.

Durante tareas de vigilancia, agentes especiales del Departamento Regional N° 5 interceptaron a Yecica Coronel Barrios, paraguaya, de 31 años, quien realizaba entregas rápidas coordinadas por teléfono.

En poder de la detenida se encontraron 32 dosis de supuesta cocaína tipo crack.

Además, se incautaron de una motocicleta utilizada para el reparto y G. 610.000 en efectivo, presumiblemente vinculados a la venta de estupefacientes.

La intervención fue acompañada por el fiscal Rodrigo León, en el marco de una investigación orientada al combate del microtráfico urbano.